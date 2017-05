Kunst landet im Schrott Das Werk „Puls der Stadt“ am Eingang der Berliner Straße in Görlitz ist nun ein Fall für die Müllabfuhr.

Nur noch Müll: Das Kunstwerk von der Berliner Straße. © SZ

Im Container landete am Wochenende das Werk „Puls der Stadt“ der polnischen Künstler Karolina Woch, Karoline Koryniowska und Agata Kapiczynska, die allesamt an der Akademie der Schönen Künste Wroclaw studieren. Schon am Montag waren dann die Überbleibsel ihrer Installation im Container abgeholt worden. Ein Jahr lang stand ihr zweiteiliges Kunstwerk am Eingang der Berliner Straße im Rahmen der Ausstellung „Görlitzer Art“. Und obwohl die Arbeit teilweise aus Stahl bestand, hatten Unbekannte auch die Stangen mit solcher Gewalt angegriffen und verbogen, dass sogar Schweißnähte platzten. (SZ)

