Kunst im Büro Im Administrata-Büro ist die nächste Ausstellung eröffnet. Die Künstlerin zeigt 30 Jahre ihres Schaffens.

Im Vermietungsbüro auf der Langen Straße wurde kürzlich die zweite Ausstellung eröffnet. © privat

Familie Walldorf öffnet ihr Administrata-Vermietungsbüro auf der Langen Straße in Sebnitz für eine weitere Ausstellung. Bereits die erste Schau mit großformatigen Fotos von Andreas Motz, Gastwirt des Hotels Brückenschänke und Hobbyfotograf, unter dem Motto „Was übrig bleibt“ war ein Erfolg. Jetzt sind Werke der Bautzener Künstlerin Elke Woltersdorf zu sehen. Kürzlich wurde ihre Ausstellung unter dem Thema „Sonnenblume, Christusdorn und Pimpinelle“ eröffnet. Die Bilder zeigen einen Bogen über drei Jahrzehnte Schaffenszeit und sind in den nächsten Monaten dienstags bis donnerstags zwischen 10 und 14 Uhr zu sehen. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung durch Ines Berger am Klavier. Damit ist das Büro von Familie Walldorf bereits zum zweiten Mal auch zur Galerie geworden und das Ambiente selbst lässt eine Symbiose von Kunst und Arbeit freien Raum. Elke Woltersdorfs Spezialität ist eine Kombination aus Aquarell und Pastell, doch sie beschäftigt sich auch mit der Deckfarbenmalerei, mit Bleistiftzeichnungen, Holzstichen und der Malerei auf Seide sowie mit Kollagen.

Schon in ihrer Kindheit war Elke Woltersdorf Mitglied im Zeichenzirkel. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Lehrerstudium in Leipzig und war in der Messestadt einige Zeit als Lehrerin tätig. Nach der Heimkehr in die Oberlausitz war sie ab 1985 als Lehrerin für Kunsterziehung und Geschichte tätig. (SZ)

Geöffnet: dienstags bis donnerstags 10 Uhr und 14 Uhr.

