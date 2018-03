Kunst im Autohaus Gommlich

Radebeul. Zur Eröffnung der Ausstellung von Edelgard Bellmann mit dem Titel „Auf der Suche – Bilder aus meinem Leben“ wird am 8. März, 20 Uhr, ins Autohaus Gommlich, Meißner Straße 140, in Radebeul eingeladen. Die Laudatio hält Thomas Gerlach. Für die musikalische Umrahmung sorgen Gioia Großmann an der Violine und Jakob Fleischmann am Akkordeon. Geöffnet ist die Ausstellung dann bis 12. April. (SZ)

