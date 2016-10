Kunst für den Neumarkt Zum Jubiläum seines QF-Quartiers will Arturo Prisco die Dresdner an diesem Donnerstag mit einem Baum locken.

Michael Pendry präsentiert am Donnerstag sein Kunstwerk in der QF-Passage am Neumarkt. © Pendry Artlab

Bis es auf dem Neumarkt grünt, müssen sich Dresdner und Besucher noch gedulden. Auf der Fläche des einstigen Gewandhauses, an der Westseite des Platzes, sollen nächstes Jahr 28 Platanen Schatten spenden. Der Münchner Künstler Michael Pendry greift dem Bepflanzen vor – durch eine Installation in der QF-Passage an der Frauenkirche. Mit Holzleisten und 12 000 übergroßen Pailletten will er einen japanischen Wisteria-Baum imitieren. „Als ich durch die Passage lief, dachte ich, dass etwas Lebendiges, Organisches fehlt“, erklärt Pendry seine Idee.

Angefragt hat ihn der Italiener Arturo Prisco, der an diesem Donnerstag den 10. Geburtstag seines QF-Quartiers feiert. Dessen Frau Helga stieß in München auf eine Installation Pendrys: In der Kirche am Viktualienmarkt ließ er Tausende Papiertauben schweben und mit buntem Licht anstrahlen. Fremdelten manche Münchner anfangs mit dem Werk, wollten sie die Tauben am Ende gar nicht mehr ziehen lassen. Trotzdem schweben sie nun woanders: am Zionsberg in Jerusalem. Das Auswärtige Amt unter Minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) fördert die Installation in der israelischen Hauptstadt. Sie sei ein starkes Symbol für eine friedlichere Welt.

Ein Symbol liefern will Pendry auch mit seiner Wisteria, besser bekannt als Blauregen. Sie bezaubert nicht nur durch ihre rankenden Triebe und die üppige Blütenpracht, sondern bekommt von Liebhabern auch diverse Bedeutungen beigemessen. So steht sie etwa für Anmut und Hingabe, gilt aber auch als Willkommenszeichen für Fremde. Diese Symbolik ist Pendry wichtig. „Und es darf nicht in Kitsch verfallen.“

Zwar hatte sich Prisco ursprünglich die Tauben gewünscht, doch nun freut er sich auf die Wisteria und ein eigenes Kunstwerk für sein QF. Dabei lässt er Pendry alle Freiheiten: „Einem Künstler kann man nicht in sein Werk reinreden“, ist er überzeugt. Bis mindestens Ende Februar soll die Installation die Passage zieren und, wie ein echter Baum, weiter wachsen – auch an die Außenfassaden. Prisco wünscht sich, dass die Dresdner das Kunstwerk schätzen und lieben lernen. Dann bleibt es vielleicht auch über den Februar hinaus.

Feier zu 10 Jahren QF-Quartier: Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr am Neumarkt

