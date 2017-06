Kunst auf der Liegewiese Kunst und Handwerk locken am Wochenende Besucher nach Goltzscha. Vorher aber sind dort die Bildhauer am Werk.

Bernhard Männel ist Mitinitiator des ersten Goltzschaer Bildhauersymposiums und arbeitet in der Woche an einer abstrakten Sandstein-Säule. © Sebastian Schultz

Ein stetiges Tock, Tock, Tock weht über das Gelände des Naturbades, während ein paar vereinzelte Besucher ins kühle Nass springen. Das Wort idyllisch ist treffend für diesen Montagnachmittag. „Es ist so eine schöne Gegend. Ich kannte das hier noch gar nicht“, sagt die gebürtige Dresdnerin Juliane Uebe, während sie ihren Blick über den Rasen schweifen lässt. Am Wochenende werden hier wieder zahlreiche Buden stehen und Musiker spielen. Bis dahin gehört das Gelände aber allein den sieben Künstlern, die sich in Goltzscha zum ersten Bildhauersymposium zusammengefunden haben. Zum Arbeiten. Zum kreativen Austausch. Und auch, um einfach mal aus dem Alltag rauszukommen, sagt Juliane Uebe. Die freischaffende Künstlerin arbeitet viel mit Bronze und Holz und hat zuletzt auch am Berliner Schloss mitgewirkt. In Goltzscha versucht sie sich an Sandstein. Ein kleines Modell der eigenen Katze steht als Vorlage parat, nun haut sie mit Holzhammer und Meißel die erste grobe Form in den weichen Stein. Fertig wird sie mit ihrem Kunstwerk in dieser Woche wohl nicht, aber darum ginge es auch gar nicht. Sie freut sich vor allem auf den Austausch mit den Kollegen. Abends am Lagerfeuer vor den Zelten. „Dafür ist eine Woche eigentlich noch zu wenig“, findet Bildhauer Bernhard Männel, „aber wir fangen ja erst an.“

Künstler und Handwerker zurück 1 von 6 weiter Der zweite Kunst- und Naturmarkt Goltzscha öffnet am 17. und 18.Juni auf dem Naturbad-Gelände. Künstler und Kunsthandwerker zeigen und verkaufen an beiden Tagen ihre Werke. Es kann geschnitzt, gefilzt, gesponnen, papiergeschöpft, getöpfert und gemalt werden. Zudem werden Kutschfahrten und Lesungen im Märchenzelt angeboten. Am Sonnabend wird der Markt 12Uhr eröffnet. Bis 19Uhr gibt es Musik von Stefan Lux und „III is a crowd“, etwa 15.30Uhr tritt eine Bauchtanzgruppe auf. Am Sonntag ist 10Uhr Marktbeginn. Bis 18Uhr gibt es Musik von Tonstaub und Vorführungen zum Kettensägeschnitzen. Etwa 14Uhr spielt aBallaró. Der Eintritt kostet 3Euro, ermäßigt 1,50Euro und für Familien 7Euro. Das Naturbad Goltzscha ist am Wochenende von 10 bis 19Uhr geöffnet.

Der Dresdner war bereits im vergangenen Jahr Teil des Kunst- und Naturmarktes und fand das Gelände so schön, dass er zusammen mit der Familie Bohn als Betreiber des Restaurants und Campingplatzes nun auch das erste Bildhauersymposium initiierte, das die Künstler vor allem inspirieren soll. Für ihn ganz persönlich bedeutet die Woche in Goltzscha aber auch ein Stück Freiheit: Während die meisten seiner Werke Auftragsarbeiten sind und Eulen, Frösche und Co. darstellen, arbeitet er dieses Mal abstrakt. „Ich lasse mich vom Stein leiten“, sagt Bernhard Männel mit Blick auf die hüfthohe Säule. Wie er arbeiten die meisten seiner Kollegen in dieser Woche an Sandstein. Auch ein Holzkünstler ist dabei. Und im nächsten Jahr ist die Truppe vielleicht noch bunter gemischt. Denn dass es eine Fortsetzung geben wird, daran gibt es für ihn keinen Zweifel.

