Kunst am Neubau aus Italien Die CG-Gruppe ist mit ihrem Vorhaben an der Cottaer Straße fast fertig. Zum Schluss setzt sie auf Mosaike und Speziallampen.

Die Grundfarbtöne der Mosaike in den verschiedenen Aufgängen unterscheiden sich. Im mittleren dominiert Bordeauxrot. Künstlerin Julia Bornefeld gefällt das Ergebnis. © René Meinig

Die Pixel sind aus Stein und je einen mal einen Zentimeter groß. Julia Bornefeld streicht behutsam über die Tausenden Mosaikteilchen. Zusammen ergeben sie ein Kunstwerk. Nur hängen sie nicht einer Galerie, sondern in einem Treppenaufgang.

Die Berliner CG-Gruppe beendet gerade ihr 25 Millionen Euro teures Bauvorhaben „Weißeritz Gärten“ in der Friedrichstadt mit 90 Wohnungen, darunter 1,5 bis 3-Raum-Unterkünfte, aber auch Reihenhäuser mit Gartenanteil. Die drei Treppenaufgänge an der Cottaer Straße 17, 19 und 21 verschönert der Investor mit „Kunst am Bau“. „Wir machen das erstmals im Mietwohnungsbau“, sagt Bert Wilde, der Dresdner Niederlassungsleiter.

Den Gestaltungsauftrag hatte die Künstlerin Julia Bornefeld. In Dresden ist es ihr erster, obwohl sie europaweit seit 20 Jahren arbeitet und weltweit ausstellt. Dabei kennt Bornefeld die Stadt, besonders der Wiederaufbau der Frauenkirche hat es ihr angetan. Davon hat sie sich nach eigener Aussage auch bei der Wandkunst an der Cottaer Straße inspirieren lassen. Farbige Würfel sind aufeinandergestapelt, zerstreuen sich und fügen sich wieder zusammen. Besonders gut würden die Bilder zur Geltung kommen, wenn es draußen dunkel ist. Denn dann werden sie von speziellen Deckenlampen angeleuchtet und ergeben über alle sieben Etagen ein Gesamtwerk. Die Mosaike und die Leuchten stammen aus Italien. Nach den Vorgaben von Julia Bornefeld wurden die Steinchen in Indien auf Platten geklebt und nach Dresden transportiert. Die Dohnaer Firma A & J Bau hat vor Ort die heikle Aufgabe, sie in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen und an die Wand zu bringen – so, dass keine Fugen zu sehen sind.

Bert Wilde ist mit dem Ergebnis bis jetzt zufrieden. Lange hat er nach Spezialisten wie A & J Bau gesucht. Die haben schon einige Treppenhäuser gestaltet, beispielsweise in Striesen. Diese moderne Kunstform im Mietwohnungsbau sei aber neu. Die Verbindung zu Italien ist dabei nicht zufällig. So wie dort sollen die Mosaike mit ihrer Farbe und Leichtigkeit überzeugen.

