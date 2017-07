Kunst am Menschen gescheitert Die Sanitätshäuser des Unternehmens Art of People gibt es an vier Standorten in der Oberlausitz. Nun ist die Firma pleite.

Orthopädietechnikermeister Sebastian Habel im Jahr 2010 nach dem Umzug des Görlitzer Sanitätshauses Art of People auf die Melanchthonstraße. Nun musste der letzte Geschäftsführer die Firma aufgeben. Die Standorte in der Lausitz bleiben aber erhalten. © nikolai schmidt

Ein junger Mann strahlt in die Kamera, Gehhilfen in drei Farben stolz präsentierend. Er heißt Sebastian Habel und hat sich vor einigen Jahren mit einem Betrieb und einer eigenen Werkstatt für Orthopädietechnik selbstständig gemacht. Art of People nennt er seine Firma – übersetzt heißt es Kunst am Menschen. Das Foto entsteht 2010, als Sebastian Habel dem Görlitzer Sanitätshaus Natho ebenfalls diesen Namen verleiht. Auch die ehemalige Sanitätshäuser Pohl in Niesky und Rothenburg gehören schon dazu.

Jetzt, wieder einige Jahre später, gibt es Art of People nicht mehr. Aber die Filialen in Görlitz, Niesky, Rothenburg und Markersdorf bleiben bestehen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass im Moment noch vieles unklar bleibt. Sicher ist, dass die Firma Orthopädie- und Rehatechnik Dresden (OD) zum 1. Juli das gesamte Unternehmen übernommen hat und lediglich die Dresdener Niederlassung von Art of People geschlossen hat. Bis zu 30 Menschen haben bei dem Unternehmen gearbeitet, die Hälfte davon in der Oberlausitz und die andere Hälfte in Dresden. Kersten Zenner, Sprecher der OD, teilt mit, dass 23 Mitarbeiter davon ein Angebot seines Unternehmens erhalten werden. Der Name Art of People soll aber nicht weiterbestehen.

So weit zu den sicheren Vorhaben von OD. Bis die alle umgesetzt sind, wird es aber noch einige Zeit dauern. Gegenwärtig hat keine der Filialen einen Telefonanschluss, Anrufer hören nur das Besetztzeichen. „Wir haben technische Probleme“, lässt sich das Unternehmen entschuldigen, „wir befinden uns noch mitten in der Bestandsaufnahme.“ Ein weiterer unklarer Punkt bleibt, wie viele der Mitarbeiter bei dem neuen Arbeitgeber beschäftigt bleiben wollen. Und was es bedeutet, dass die Standorte weiterentwickelt und optimiert werden sollen, wie Kersten Zenner schreibt. Die Gespräche und Prozesse dauern an und verzögern sich durch die Urlaubszeit, heißt es.

Wie sehen die anderen Sanitätshäuser den Inhaberwechsel? Das Sanitätshaus Rosenkranz ist mit mehr als einer Filiale ein enger Nachbar der Art of People gewesen. In Niesky liegen die Niederlassungen an Zinzendorfplatz und Ödernitzer Straße sogar nur wenige Hundert Meter auseinander. Trotz dieser direkten Konkurrenz sind die Geschäftsführerinnen bei Rosenkranz nicht begeistert davon, dass der Mitbewerber momentan geschwächt ist. „Wir hätten es gerne weiter so gehabt“, sagt Marion Liebsch, die seit 1991 die Verwaltung des Betriebes leitet. „Wir haben Berührungspunkte, aber wir tun uns nicht weh“, beschreibt auch ihre Kollegin Kathrin Vetter, die vor 37 Jahren als Lehrling bei Rosenkranz angefangen hat.

Über die Gründe, warum Art of People letztlich gescheitert ist, können die beiden nichts sagen. Das Unternehmen Rosenkranz befinde sich in einer anderen Lage als die relativ junge Firma. „Wir bleiben wachsam“, sagt Marion Liebsch, „aber wir sind seit 1991 permanent gesund gewachsen.“ Davor gehörten die Orthopädische Werkstätten Görlitz zum Gesundheitswesen der DDR. Mit 150 Jahre alten Wurzeln beschäftigt der Betrieb heute über 70 Mitarbeiter in zehn Filialen, darunter eine im polnischen Jelenia Góra (Hirschberg). Noch größer ist die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden, die Art of People übernimmt. Sie führt ihre Geschäfte seit mehr als 25 Jahren und mit rund 250 Mitarbeitern an zwölf Standorten.

Auch die Insolvenzverwalterin Bettina Schmudde und das zuständige Amtsgericht Dresden hüllen sich in Schweigen. Zum Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Ein Experte meldet sich aber doch zu Art of People zu Wort. Der Unternehmensberater Thomas Beier aus Markersdorf schreibt auf seiner Internetseite: „In meiner langjährigen Beratertätigkeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass Unternehmen mit hochkreativen Geschäftsideen oder Bezeichnungen stärker insolvenzgefährdet zu sein scheinen als andere.“ War also der Name Art of People einfach zu schön?

Wie die Gründe auch liegen mögen, im Handelsregister lässt sich ersehen, dass am 30. März das Insolvenzverfahren eröffnet und die Gesellschaft Anfang April aufgelöst wurde. Außerdem finden sich im Internet weitere Daten. Sie belegen, dass der Betrieb im Jahr 2014 schwarze Zahlen schrieb, im Jahr 2015 aber Verluste von rund 180 000 Euro hatte. Das Stammkapital betrug 150 000 Euro und auch in den drei vergangenen Jahren gab es keinen Gewinn.

