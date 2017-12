Kunst als Geld-Anlage? Der Liegauer Galerist Eberhard Klinger hat dazu eine Antwort. Die ist allerdings mit jeder Menge „aber“ verbunden …

Der Liegauer Galerist Eberhard Klinger ist zwar überzeugt, dass Kunst durchaus als Geldanlage funktionieren kann – aber ohne Liebe zur Kunst, sagt er, sollte man dann doch lieber nach anderen Möglichkeiten suchen. © Thorsten Eckert

Liegau. Sogar von Strafzinsen war ja mal die Rede. Für Gelder nämlich, die auf Konten liegen. Die Zinsen sind derzeit so niedrig, dass zunehmend Alternativen zum klassischen Konto als Geldanlage ins Blickfeld rücken. Aktien, vielleicht. Immobilien sowieso! Und Kunst? Auch Bilder können sich als Geldanlage lohnen, finden derzeit nicht wenige. Und so kurz vor Weihnachten könnte Kunst sich sogar noch zur Geschenk-Idee mit Wertsteigerungs-Aussichten mausern. Aber was sagen diejenigen dazu, die sich beruflich mit dem Thema Kunst befassen? Eberhard Klinger, der ja in seiner Galerie an der Schönborner Straße in Liegau Kunst präsentiert, ist eher skeptisch. Das jedenfalls sagt er im Gespräch mit der SZ:

Herr Klinger, raten Sie dazu, in Zeiten niedriger Zinsen auf Kunst als mögliche interessante Wert-Anlage zu setzen?

Das lässt sich aus meiner Sicht nur mit einem „Ja, aber“ beantworten. Wobei es eine Menge solcher Aber zu beachten gibt, wie ich finde. Kunst kann durchaus eine Alternative zu Aktien oder Sparbüchern sein, aber dennoch heißt es eben nicht, dass sich alles das, was ich als Kunst kaufe, auch wirklich amortisiert.

Welche Bedenken haben Sie denn zum Beispiel?

In erster Linie sollte man meiner Meinung nach nie etwas investieren, nie etwas sammeln für das man kein Herz hat. Das gilt für Kunst aus meiner Sicht genauso, wie fürs Briefmarkensammeln oder das Sammeln von Bierdeckeln. Sicher kann man all das auch als Wertanlage sehen, aber ohne Gefühl für die Sache ist dieser Wert doch irgendwie wertlos …

Aber selbst mit einem großen Herzen fürs Thema Kunst muss es ja mit der Rendite am Ende nicht klappen …

Das ist zum Beispiel eines dieser „Aber“, die ich sehe. Entweder man ist wirklich großer Fachmann oder man muss sich jemanden an die Seite holen, der sich mit dem Thema Kunst auskennt. Und dem muss man dann auch vorbehaltlos vertrauen. Aber letztlich muss auch das nicht unbedingt zu einem hundertprozentigen Erfolg führen.

Wenn Sie Prozentzahlen anführen: Wie groß ist denn die Chance, auf den richtigen Künstler als Wertanlage zu setzen?

Es gibt recht genaue Statistiken dazu, deren Zahlen aus Versteigerungen von privaten Sammlungen stammen. Dabei zeigt sich, dass gut 80 Prozent der gesammelten Werke über die Jahre, die Jahrzehnte tatsächlich an Wert zugelegt haben. Allerdings auch hier mit der Einschränkung: Wenn die Sammler sich das Ganze genau überlegt oder sich beraten lassen haben.

Wie findet man einen Künstler, dessen Werke sich als Geldanlage lohnen?

Das ist ja genau das Problem: Es bedarf schon einer sehr genauen Markt-Kenntnis, Wissen um Künstlerisches und auch Kunsthistorisches. Denn bestimmte Entwicklungen lassen sich auch aus der Historie heraus erkennen. Aber natürlich gehört eben auch viel Glück dazu. Van Gogh ist ein gutes Beispiel: Dessen Werke wollte zu seinen Lebzeiten niemand kaufen, er hat sich vor lauter Verzweiflung sogar ein Ohr abgeschnitten. Und heute sind seine Bilder Millionen wert.

Wie lautet also Ihr Tipp?

Ich bin da eher skeptisch. Kunst kann durchaus als Wertanlage funktionieren – aber niemand sollte einfach losgehen und in einer Galerie planlos Bilder kaufen. Und natürlich müssen sich die Käufer darüber im Klaren sein, dass Kunstwerke nicht wie Aktien schnellen Erfolg oder Misserfolg bringen, sondern sich die Preise hier über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte entwickeln … Und wie schon gesagt, wer keine Liebe zur Kunst hat, sollte sich meiner Meinung nach dann doch andere Geldanlagen suchen.

Aktuell läuft noch bis 13. Januar in der Galerie Klinger an der Schönborner Straße in Liegau-Augustusbad die Ausstellung „Schwarz-Weiß-Farbe“ mit Werken der Dresdner Malerinnen Jana Morgenstern und Gerda Lepke. Geöffnet ist die Galerie immer von Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, sonnabends 10 bis 14 Uhr. Am 28. Dezember bleibt die Galerie geschlossen, sonst ist durchgängig auch über Weihnachten und die Woche nach Neujahr zu den üblichen Zeiten geöffnet.

www.galerieklinger.de

zur Startseite