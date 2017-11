Kunnerwitzer wollen OB Deinege einladen Ortschaftsrat und Bürger sehen im Ortsteil viele Probleme. Oft geht es um Straßen, aber auch ganz andere Themen drängen.

Der Ortschaftsrat Kunnerwitz/Klein Neundorf will den Görlitzer OB Siegfried Deinege zu einer seiner nächsten Sitzungen einladen, weil sich so viele Probleme angestaut haben. Auf ihrer jüngsten Sitzung sammelten Räte und Bürger gemeinsam Themen. Am meisten bewegt viele Kunnerwitzer der Straßenbau. „Jede Umleitung geht durch Kunnerwitz, die Weinhübler Straße wird immer schlechter“, sagt Ortschaftsrätin Simone Drescher. Ihr Kollege Andreas Pursche bemängelt, dass der Ausbau der Straße immer weiter verschoben werde, Reinhard Donhauser sagt, dass die Frage der Umgehungsstraße noch immer im Raum steht. Uwe-Michael Baumann fände auch den Ausbau der Radwege wichtig: „Und die Radwege nach Kunnerwitz müssten endlich in den Winterdienst einbezogen werden.“

Der frühere Ortsvorsteher Matthias Roch bemängelt indes, dass in der Kurve der Straße An der Landeskrone, wo Gehwege fehlen, keine Tempo-30-Schilder stehen: „In der Friedersdorfer Straße gibt es die Schilder doch auch“, sagt er – und vermisst eine Gleichbehandlung.

Doch Roch geht noch einen Schritt weiter: „Mich würde interessieren, wie sich die Stadt eine Strategie für Kunnerwitz vorstellt – beziehungsweise, ob es überhaupt eine Strategie gibt.“ Der Straßenbau sei da ein wichtiger Teil, aber es gehe um mehr, um eine Gesamtstrategie. Manche Probleme sind auch nicht auf den ersten Blick sichtbar. Anwohner Jens Strangfeld sagt, der OB habe vor zwei Jahren die Reparatur der Wasserschieber in der Weinhübler Straße versprochen, aber passiert sei nichts. Horst Börstler stört der Umgang mit dem Wanderweg: „Jetzt hat die Stadt endlich mal gemäht, aber der Grünschnitt liegt im Graben und setzt die Einläufe zu.“ Da sei vorgezeichnet, dass bei Starkregen wieder die Grundstücke der Anlieger mit Wasser vom nahen Feld überflutet werden.

Reinhard Donhauser, der auch für die CDU im Stadtrat sitzt, will sich jetzt dafür verwenden, dass der OB zeitnah zur Ortschaftsratssitzung kommt: „Am besten zusammen mit Bauamtsleiter Torsten Tschage.“ Er habe schon mal vorgefühlt: „Der OB hat gesagt, dass er gern kommt, wenn wir konkrete Punkte vorbringen“, so Donhauser. Die Liste ist sehr lang geworden.

