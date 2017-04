Kunnerwitzer Sorgen am See Rundweg, Naturschutz, Geld und Volksschwimmen: Seemanagerin Katharina Poplawski musste sich jetzt vielen Fragen stellen. Für einige hat sie auch Antworten.

Die Rutschung P unterhalb von Jauernick- Buschbach ist ein Problem am Berzdorfer See. © Florian Gaertner

Am Ende musste auch Ortschaftsrat und Anwohner Andreas Müller seinem Ärger Luft machen. „Der Parkplatz am Ende der Seestraße in Klein Neundorf ist eine Katastrophe“, erklärte er jetzt im Ortschaftsrat von Kunnerwitz/Klein Neundorf. Dreimal habe er das Thema schon im Planungsverband angesprochen: „Eine substanzielle Antwort gab es nie.“ Die bekam Müller auch nicht von Seemanagerin Katharina Poplawski, die er und seine Mitstreiter jetzt zur Berichterstattung und Fragerunde in den Ortschaftsrat eingeladen hatten.

Die Berichterstattung fiel ohnehin bescheiden aus: Die Seemanagerin hielt den Vortrag, den sie bereits im Herbst (!) im Stadtrat präsentiert hatte. Viel aufschlussreicher war dafür die Fragerunde. Wie es denn um einen Zugang zum Rundweg aus Richtung Kunnerwitz/Klein Neundorf stehe, wollte Horst Börstler wissen. Peter Ullrich aus Klein Neundorf sieht diesen nicht kommen. „Verhindern Naturschutzbelange die Entwicklung?“, wollte der Arzt wissen. Das konnte ihm Katharina Poplawski auch nicht mit Sicherheit sagen. Sie mahnte stattdessen, das Belassen von Flächen für den Naturschutz nicht immer nur negativ zu sehen: „Viele Leute kommen an den See, weil sie Natur wollen.“

Wichtig erscheint der Seemanagerin ein Problem am Nordoststrand. Dort wird immer wieder der Sand weggeschwemmt. Deshalb hat der Bergbausanierer LMBV bereits auf beiden Seiten des Seeauslaufes Steinwälle errichtet, die vom Ufer 40 Meter in den See hineinragen. Der Sand sollte sich an den Seiten der Wälle sammeln, aber nicht mehr in den Auslauf gelangen. Das hat offenbar nicht funktioniert. „Dieses Jahr ist es besonders schlimm“, sagte Katharina Poplawski in Kunnerwitz. Die LMBV soll den Sand wieder auffüllen. Das sei aber keine dauerhafte Lösung: „Wenn das jedes Jahr gemacht wird, ist es sehr kostspielig.“ Stattdessen brauche es eine vernünftige Lösung, zum Beispiel Wellenbrecher. Entschieden ist aber noch nichts.

Für die Kunnerwitzer auch interessant: Wie steht es um die Bahnhaltepunkte am See und die Ruinen in Deutsch Ossig? Wann kommt ein Campingplatz, wann ein Dampfer? Und ob denn die neue Straße zum Nordstrand eine Fehlplanung sei, weil sie zwar 6,50 Meter breit sein wird, aber keinen Bürgersteig und Radweg enthält. Peter Ullrich wollte wissen, wie es um die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen am See steht. Er spielte da hauptsächlich auf Schönau-Berzdorf an, wo dank eines privaten Unterstützers mehr Geld da sei. Sie habe einen sehr guten Kontakt zu Schönau-Berzdorf und erlebe die Gemeinde als gesprächsbereit, so die Seemanagerin. „Es gibt viele Interessen und Herausforderungen, aber letztlich ist es ein See, da muss man miteinander reden“, sagt sie.

Andreas Müller schlägt vor, das Gewässer noch besser zu vermarkten: „Bei der Görlitz-Information spielt der See keine Rolle, es gibt noch nicht mal Postkarten von ihm.“ An Letzteres habe sie selbst noch nicht gedacht, gestand die Seemanagerin: „Diese Anregung nehme ich mit.“ Ansonsten sei aber derzeit vieles am Laufen. Es gebe einen neuen Flyer für Radfahrer und, gerade druckfrisch, eine neue Imagebroschüre der Stadt, in der der See enthalten sei. Dann hatte Müller gleich noch einen eigenen Vorschlag: „Wie wäre es mit einem Volksschwimmen über den See als überregionales Ereignis?“ Super, findet Katharina Poplawski: „Ich bin Ihre Unterstützerin. Organisieren Sie es zum Erlebnistag!“ Das hatte Müller andersherum erwartet: „Schade, dass man alles selber machen muss.“

