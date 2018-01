Kunnerwitzer feiern nun doch wieder

Zweimal hat der Kunnerwitzer Herbstmarkt 2015 und 2016 stattgefunden, zweimal war er ein Riesenerfolg, am Ende sogar mit bis zu 4 000 Besuchern. Umso enttäuschter waren viele, als die für 2017 geplante dritte Auflage aus steuerrechtlichen Gründen ausfallen musste. Der Verein Kunnerwitzer Gemeinschaft, der das Fest organisiert hatte, befürchtete Ärger mit dem Finanzamt und den Verlust der Gemeinnützigkeit, weil er diese für andere Zwecke erhalten hatte, nicht für derart große Feste.

„Jetzt haben wir eine Lösung für 2018 gefunden“, sagt Vereinsvorsitzende Simone Drescher. Nicht mehr ein Verein organisiert künftig ein großes Fest, sondern fünf Partner tun sich zusammen, um unter dem Slogan „Kunnerwitzer Herbst“ Leben in den Ortsteil zu bringen. Somit wird es auch fünf Veranstaltungsorte geben. Ein Datum ist auch schon gefunden, der 7. bis 9. September 2018, parallel zum Denkmaltag.

Los geht es am Freitag mit einem Tag der offenen Tür im Kindergarten, wo es ein Kinderfest geben soll. Ab 18 Uhr verlagert sich dann alles auf den Sportplatz, wo zur feierlichen Eröffnung die Fisherman’s Band spielt. Am Sonnabend sind dann auf dem Sportplatz Fußballwettkämpfe für alle Altersklassen geplant. Sie ersetzen auch das bisherige Sommersportfest, das der Verein „Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig“ bisher immer im August gefeiert hatte.

Am Sonnabend, ab 15 Uhr, geht es dann auch am Bürgerhaus los, wo zunächst der Görlitzer Shantychor auftritt, dann die Görlitzer Linedancer und schließlich am Abend ein Andrea-Berg-Double. Hier wird auch ein großes Festzelt stehen. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo auch eine Präsentation der Feuerwehr und eventuell sogar der Bundespolizei geplant ist. Der Gottesdienst in der Erlöserkirche beginnt erst 14 Uhr, von 15 bis 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen am Bürgerhaus und ab 17 Uhr schließlich ein Abschlusskonzert mit der internationalen Folk-Band Shuriaki aus Dresden in der Erlöserkirche. Parallel zu alledem läuft das dritte Kunnerwitzer Oldtimertreffen von Freitagabend bis Sonntag.

„Wenn man das Fest auf viele Partner verteilt, lässt es sich leichter stemmen“, sagt Simone Drescher. Manch Bewährtes, etwa der Verkauf von Pins am Bürgerhaus, soll beibehalten werden, anderes kommt mit den neuen Partnern hinzu. Steuerrechtlich fürchtet Simone Drescher keine Probleme mehr: „Das, was unser Verein macht, ist viel kleiner als 2015 und 2016.“

zur Startseite