Kunnersdorfer Trainer erhält Oskar

Olaf Kossack, Fußball-Abteilungsleiter und -Trainer in Kunnersdorf, wird am Freitag im Dresdner Theaterkahn geehrt. Foto: Bernhard Donke

„Er hat ein Händchen für Kinder, ist Freund und Trainer zugleich“, haben die Kunnerwitzer Eltern in ihrer Begründung geschrieben, als sie Olaf Kossack für den Kinderarche-Oskar vorschlugen. „Wir Eltern wissen und spüren, dass er für unsere Kinder immer da ist, immer ein offenes Ohr hat und ein wichtiger Mensch für unsere Kinder ist.“ Für dieses große Engagement erhält Olaf Kossack am 21. Oktober auf dem Theaterkahn in Dresden den Preis aus den Händen von Kabarettist Uwe Steimle. Das teilte der Verein Kinderarche Sachsen mit. Mit dem kleinen Keramik-Matrosen wird bereits zum fünften Mal das Engagement für Kinder gewürdigt.

Im TSV Kunnersdorf ist Olaf Kossack seit 1992 Vereinsmitglied, seit 2009 Abteilungsleiter Fußball. Seit er selbst nicht mehr aktiv spielen kann, hat er sich vor fünf Jahren der Kinder- und Jugendarbeit zugewendet. Und in dieser Zeit Erstaunliches geleistet. Angefangen mit sieben Kindern, ist die Jugend inzwischen auf etwa 50 Nachwuchskicker angewachsen. „Mir ist wichtig, dass sich die Kinder bewegen, unter Leute kommen, miteinander umgehen lernen“, sagt der 40-jährige Jugendleiter. „Meine Motivation sind die Kinder, die kommen“, begründet er sein großes Engagement. „Es ist schön, wenn sie Spaß haben.“ (SZ)

zur Startseite