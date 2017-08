Kung-Fu-Suppe und Chopsuey für den Löbauer Neumarkt Am Dienstag eröffnete ein Asia Imbiss. Für leerstehende Ladenlokale gibt’s Perspektiven.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Asia-Imbiss belebt den Neumarkt. Rechts und links stehen in dem Haus Nummer 12 noch zwei Ladenlokale leer. © Rafael Sampredo Der Asia-Imbiss belebt den Neumarkt. Rechts und links stehen in dem Haus Nummer 12 noch zwei Ladenlokale leer.

Der Hauseigentümer Uwe W. Schütze will nicht wahllos vermieten, sondern die Stadtentwicklung Löbaus fördern.

Das Haus Nummer 12 am Löbauer Neumarkt ist eine liebevoll sanierte Immobilie. Doch die Ladenzeile in dem Haus leidet immer wieder unter andauerndem Leerstand. Obst- und Gemüsehändler haben sich dort versucht, ein Schmuckladen, ein türkischer Spezialitäten-Händler – die Liste ist lang, aber lange durchgehalten hat keiner. Jetzt ist neues Leben in eines der drei Ladenlokale eingezogen. Der Vietnamese Nguyen-Van-Trinh eröffnete dort am Dienstag seinen Asia Imbiss.

Vielen Löbauern ist Nguyen-Van-Trinh seit Jahren vertraut. Bis zum Juni betrieb er am Kaufland seinen Imbiss in einem Container. Doch dort musste er weichen. „Dem Kaufland war mein Container zu alt. Ich hätte einen neuen kaufen müssen“, sagt Nguyen. Doch auf diese Investition wollte er sich nicht einlassen. Nun bereichert er den Neumarkt mit Kung-Fu-Suppe, Chopsuey und vielen weiteren Kostbarkeiten.

Der Hauseigentümer Uwe W. Schütze ist glücklich mit seinem neuen Mieter und hofft auf dauerhaften Geschäftserfolg. „Ein tüchtiger Mann“, sagt Schütze, „die Löbauer sollen sich freuen.“ Viele Mieter hat er kommen und gehen sehen. Dennoch nimmt der Versicherungsmakler aus dem niedersächsischen Bad Gandersheim lieber Leerstand hin, als auf Teufel komm raus an irgendjemanden zu vermieten. „Der Bewerber muss Überlebenschancen haben“, sagt Schütze, „was soll ich mit jemandem, der kaufmännisch keine Ahnung und keine Perspektive hat?“ Auch nicht jede Branche ist für Schütze akzeptabel: „Ich hätte die verschiedenen Lokale schon 50 mal vermieten können“, sagt Schütze, „aber ich bin nicht hektisch und verramsche das Ding nicht.“ Anfragen von Restposten-Märkten habe er gehabt oder von Spielhallen. Will Schütze nicht haben – obwohl er für die Immobilie sogar eine Konzession hätte, eine Spielhalle zu betreiben. „Mal ehrlich, wollt ihr als Löbauer da so einen Laden drinhaben?“, fragt er.

Uwe W. Schütze ist ein Fan von Löbau. Deshalb kommt es ihm nicht auf den schnellen Euro an, sondern auf eine nachhaltige Stadtentwicklung für Löbau. „Löbau ist eine Traumstadt“, schwärmt er. Alle paar Wochen ist er selbst hier. Und betreibt aktives Stadt-Marketing: „Wenn ich Freunde mitbringe, die sind immer begeistert“, sagt Schütze. „In Löbau passiert eine Menge, Löbau hat beträchtliches Potenzial.“

Dieses Potenzial will er jetzt auch vorrangig für das noch leerstehende 405 Quadratmeter große Ladenlokal in seinem Haus nutzen. Lange Zeit war darin ein kleiner Edeka-Supermarkt. „Die habe ich ungern gehen lassen“, erinnert sich Schütze. Der Supermarkt sei auch gar nicht schlecht gelaufen. Der Wegzug habe persönliche Gründe unter den Gesellschaftern gehabt.

Ein Lebensmittel-Laden sei die ideale Besetzung für das Lokal, so Schütze. Denn auch wenn viele Ketten in den letzten Jahren große Supermärkte mit riesigen Parkplätzen in Stadtrandlagen errichtet haben, sieht Schütze einen Rück-Trend zum Nahversorger – besonders für altere Mitbürger. „Einen Lebensmittler könnte Löbau am Neumarkt dringend gebrauchen. Der Bedarf ist da“, ist Schütze überzeugt. Lebensmittelketten hätten auch schon erstes Interesse bekundet. „Am Mietpreis kann es nicht liegen“, sagt er, „Ich will keine fünf Euro pro Quadratmeter.“

Zum Tag der Sachsen bekommt Schütze erst einmal für ein paar Tage einen Zwischennutzer. „Da geht ein Radiosender rein, der auf dem Neumarkt eine Bühne aufstellt.“ Und die Herrnhuter dekorieren die Fassade mit Sternen. Uwe W. Schütze freut sich auf den Tag der Sachsen und auf die Gelegenheit, den Neumarkt zu diesem Anlass promoten zu können.

Entscheidend für die Zukunft von Gewerbetreibenden am Neumarkt sei die künftige Gestaltung des Platzes nach dem Neubau des Kreisverkehrs. „Wenn ich weiß, wie es am Ende aussieht, kann ich das besser einschätzen“, so Schütze. Auch die Zahl der verbleibenden Parkplätze sei wichtig. Schütze: „Angeblich bleiben alle.“

Zum Jahresende hat auch der Leerstand im Erdgeschoss des Nachbarhauses ein Ende. In das Eckhaus zur Pestalozzistraße zieht der Löbauer Unternehmer Felix Juhl mit seiner Firma „druckpol“, die noch an der Inneren Zittauer Straße beheimatet ist.

zur Startseite