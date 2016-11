Kundgebung gegen Abschiebungen

Brems- und Gaspedal verwechselt Kamenz. Im Kamenz kam es am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Ein 19-Jähriger hatte die Absicht, mit einem Ford in eine Parklücke einzufahren. Dabei verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich leicht und kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wurde auf rund 400 Euro geschätzt.

Seat entwendet Schirgiswalde-Kirschau. Unbekannte begaben sich am Freitag in Crostau zu einem unverschlossenen öffentlichen Gebäude auf der Kirschauer Straße. Hier stahlen sie den Fahrzeugschlüssel für einen Seat Ibiza und danach das Fahrzeug mit dem Kennzeichen BZ-BE 838. Das fünf Jahre alte rote Auto hat einen Wert von etwa 8000 Euro. Die Tat muss sich zwischen 13.15 und 14 Uhr ereignet haben.

In sechs Garagen eingebrochen Radeberg. Sechs Garagen in Radeberg waren in der Nacht zum Freitag das Ziel von unbekannten Tätern. Sie versuchten diese in der Heinrich-Gläser-Straße, Waldstraße und in der Talstraße gewaltsam zu öffnen. Drei Garagen hielten dem Angriff stand, aus den anderen wurden Werkzeuge entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro, Angaben zum Diebstahlschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Unter Alkohol Unfall gebaut Kubschütz. Ein 29-jähriger Fahrer eines Audi befuhr am Freitagabend gegen 19.50 Uhr in Baschütz die Hauptstraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und beschädigte einen Richtungspfeil und einen Verkehrsspiegel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Da er von seinem Auto ein Kennzeichen verloren hatte, konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest brachte das Ergebnis von 0,66 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.