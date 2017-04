Kundgebung der Chemiewerker Die Belegschaft von Schill & Seilacher in Pirna will am Donnerstag vorm Pirnaer Rathaus für den Standort des Betriebs ein Zeichen setzen.

© Marko Förster

Belegschaft und Familienangehörige des Pirnaer Chemiewerks Schill & Seilacher wollen am Donnerstagnachmittag vor dem Pirnaer Rathaus demonstrieren. Im Vorfeld der Bauausschuss-Sitzung des Stadtrates wolle man ein Zeichen für den Erhalt des Standortes setzen, informiert die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Erden, die die Kundgebung unterstützt. Die Organisatoren rechnen mit rund 200 Teilnehmern.

Am 6. April, ab 18 Uhr, tagt der Bauausschuss des Stadtrates im Rathaus. Unter anderem sollen die Räte über die Zustimmung der Stadt zum Wiederaufbau der sogenannten P1-Anlage im Neundorfer Chemiewerk entscheiden. In der Rührkessel-Anlage zur Herstellung verschiedenster Chemikalien hatte es im Dezember 2014 eine schwere Explosion gegeben, die einen Angestellten das Leben kostete. Seither ist die Anlage stillgelegt. Nach Auskunft des Unternehmens hängt an dieser wichtigsten Produktionseinrichtung aber die Zukunft des Standortes. Anwohner sehen die Wiederinbetriebnahme mit großer Sorge und fordern Sicherheits-Garantien. (SZ/ce)

zur Startseite