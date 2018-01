Kundgebung blieb friedlich

Mehr als 100 Menschen haben am Mittwochabend zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Wiener Platz gegen eine Kundgebung der NPD und der Jungen Nationaldemokraten protestiert, an der rund 50 Personen teilnahmen. Dabei blieb es friedlich. Ein Demonstrant wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Anlass der Kundgebung war eine Messerstecherei am 30. Dezember 2017, bei der ein 17-Jähriger durch einen Messerstich verletzt worden war. Inzwischen konnte die Polizei die Tat aufklären.

Die beiden Lager standen sich auf dem Wiener Platz direkt gegenüber, getrennt nur durch die Gleise der Straßenbahn. Die Polizei sorgte dafür, dass die Demonstranten sich nicht zu nahe kamen. (SZ)

