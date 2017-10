Kundensuche in Tschechien Mit Müllpressen und -containern will das Bischofswerdaer Unternehmen Max Aicher auf den Markt des Nachbarlandes. Dafür braucht es einen langen Atem.

Aicher-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Kramer wirbt zurzeit bei der 59. internationalen Maschinenbaumesse im tschechischen Brno (Brünn) für die Arbeit des Bischofswerdaer Unternehmens. © Steffen Unger

Das Bischofswerdaer Unternehmen Max Aicher präsentiert sich in dieser Woche auf der 59. internationalen Maschinenbaumesse im tschechischen Brno (Brünn). „Wir zeigen unsere Mülltransportsysteme. Sie bestehen aus Müllpressen und Müllcontainern“, sagte Geschäftsführer Klaus-Jürgen Kramer am Mittwoch am Telefon. Er ist selbst in der tschechischen Messemetropole vor Ort. In Vorbereitung auf die Präsentation lud das Unternehmen gezielt potenzielle Handelspartner an seinen Stand ein. Bislang liefert es noch nicht nach Tschechien, „beackert“ den Markt im Nachbarland aber schon seit einigen Jahren.

Langfristig sollen sich die Bemühungen auszahlen. Im Unterschied zu Deutschland gibt es in unserem Nachbarland noch viele kleine Deponien. Nach einer Entscheidung der Europäischen Union sollen sie bis zum Jahr 2024 geschlossen werden. Dann soll auch in Tschechien der Müll größtenteils verbrannt werden. Für den Transport in die Müllverbrennungsfabriken werden leistungsfähige Systeme gebraucht. Die in Bischofswerda produzierten Pressen verdichten den Abfall auf bis zu ein Viertel des Volumens. Das heißt, in den dazugehörenden Containern kann bis zur vierfachen Menge des ungepressten Mülls transportiert werden. „Wir nutzen die Messe, um uns auf dem tschechischen Markt bekannt zu machen und Weichen für die Zeit ab 2024 zu stellen“, sagte Klaus-Jürgen Kramer.

Hauptmarkt für die Umwelttechnik aus Bischofswerda ist Deutschland. Aber auch nach Usbekistan und Polen wurden bereits Müllpressen verkauft. Im Jahresdurchschnitt stellt der Betrieb zwei Pressen und 80 bis 90 Transportcontainer her. (SZ/ir)

