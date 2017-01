Kunden sollen das Geld zurückbekommen können Die Diskussion um Knöllchen auf privaten Parkplätzen geht weiter. Die SZ beantwortet die drängendsten Fragen.

Ein Schild vor dem Weida-Center, das die Gemüter bewegt. © Sebastian Schultz

Die 15-Euro-Knöllchen einer privaten Parkraumüberwachungsfirma vor dem Weida-Center erregen die Gemüter. Nach wie vor diskutieren Autofahrer über die Recht-, aber auch über die Verhältnismäßigkeit der Entscheidung, die die Hausverwaltung des Centers getroffen hat.

Darf ein privates Unternehmen Knöllchen verteilen?

Ja! „Wer die Parkscheibe nicht auslegt, ist erstens ignorant, weil er den Willen des Eigentümers nicht beachtet, und zweitens ein Rechtsbrecher, weil er sich über das Eigentum einer fremden Person grundlos hinwegsetzt“, erklärt Dr. Dieter Müller, Verkehrsrechtler der sächsischen Polizeihochschule. Im Zivilrecht bezeichne man ein solches Verhalten als Besitzstörung. Der Experte findet das Vorgehen der Hausverwaltung voll und ganz nachvollziehbar: „Wie würden diejenigen, die ein Knöllchen erhalten haben, denn reagieren, wenn eine fremde Person ein Auto auf ihrem Grundstück parkt, auf dem sie klar und deutlich durch Schilder oder Plakate darauf hingewiesen haben, dass dieses Grundstück in Privateigentum steht und sie nicht mehr, aber auch nicht weniger verlangen, als eine Parkscheibe auszulegen?“

Was passiert, wenn man nicht bezahlt?

Weder das Ordnungsamt noch ein privater Parkraumüberwachungsdienst kann Fahrer daran hindern, wegzufahren – auch dann nicht, wenn er sich über die dort geltenden Regeln hinweggesetzt hat. „Natürlich können Sie einfach so wegfahren. Eine Hinderung daran wäre Nötigung“, erklärt Anwalt Sebastian Lohse. Während die Stadt oder der Landkreis den Halter über das Kennzeichen einfach in Flensburg abfragen können, müssen private Firmen eine kostenpflichtige Halteranfrage stellen, um an die Adresse zu kommen.

„Allerdings kommt das Unternehmen dann damit nicht weiter, weil ja der Halter nicht der Fahrer gewesen sein muss, und den bekommt er nicht einfach raus. Da der Halter natürlich keine Auskunft darüber erteilen muss“, so Lohse. Dem Fahrer – und nicht dem gemeldeten Halter des Fahrzeugs – muss in diesem Fall nachgewiesen werden, dass er gefahren ist. Dies sei praktisch schwierig. „Wir haben noch nicht einen einzigen derartigen Fall verloren“, sagt der Riesaer Anwalt.

In einem Fall hat der Bundesgerichtshof allerdings schon mal einen Halter verpflichtet, es zu unterlassen, mit seinem Auto einen Parkplatz zu nutzen. „Und zwar dann, wenn er den Fahrer nicht benennt.“ Gut, dann sollte der Halter den Parkplatz zukünftig eben meiden, muss aber eben nichts bezahlen, stellt Lohse fest. „Ob der hiesige Parkplatzbetreiber aber diesen Aufwand betreibt, halte ich für fraglich. Auch die Kontrolle möglicher Verstöße gegen ausgesprochene Unterlassungsaufforderungen dürfte mühselig sein.“

Kann ich mein Geld zurückbekommen, wenn ich es schon bezahlt habe?

Im Falle des Privatparkplatzes am Weida-Center lautet die Antwort offenbar: ja. Die Sprecherin der Hausverwaltung sagte gegenüber der SZ: „Wer bereits bezahlt hat, kann mithilfe des Kassenbons, der den Zeitpunkt dokumentiert, das Geld zurückbekommen.“ Ansprechpartner sei in diesem Fall das Unternehmen, das den Parkplatz nun betreut: die PRS, die Parkraumservice GmbH (Kontakt; siehe unten).

Wo gibt es in Riesa noch private Parkplätze mit Parkzeitbeschränkung?

Endlos parken darf man an vielen Supermärkten oder Einkaufszentren nicht, weil die Plätze den Kunden zur Verfügung stehen sollen, so zum Beispiel auch am „Hunde-Netto“ am Karl-Marx-Ring (bis zu zwei Stunden) oder am Penny an der Klötzerstraße (ebenfalls bis zu zwei Stunden).

Die PRS GmbH ist per post@prs-kontrolle.de oder TGelefon 0180 3771881 zu erreichen (i.d.R. für neun Cent/Min.).

