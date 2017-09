Kunden geben Möbel-Graf gute Noten Das Pirnaer Einrichtungshaus hat sich monatelang einer Benotung gestellt. Besonders der Service und die Gastronomie schnitten gut ab.

Uwe Gräfrath (l.) von Service-Check übergibt das Zertifikat an Andreas Graf. © Dirk Zschiedrich

Das Einrichtungshaus Möbel-Graf hat bei einer Kundenbefragung überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Die meisten Einkäufer gaben dem Geschäft die Note „Sehr gut“. Sie honorierten dabei vor allem den Service beim Einkauf, das Panoramarestaurant und den großen Parkplatz direkt am Haus. Um belastbare Daten zur Kundenzufriedenheit zu bekommen, hatte Möbelhaus-Inhaber Andreas Graf die Umfrage selbst in Auftrag gegeben und ließ sein Unternehmen von dem Privatinstitut „Service-Check“ auf die Probe stellen. Die Befragung lief von August 2016 bis September 2017, mehr als 500 Kunden beteiligten sich daran. Er sei, sagt Graf, über das aussagestarke Resultat mehr als erfreut. Dennoch will er weiter daran arbeiten, die Kundenbeziehungen stetig zu verbessern. (SZ/mö)

zur Startseite