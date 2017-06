Kunden des Netzanbieters O2 müssen weiter warten Seit Monaten können einige Harthaer nicht mehr das Internet nutzen. Gibt es eine kurzfristige Lösung?

Wer in Hartha beim Internet auf O2 gesetzt hat, hat zurzeit keinen oder nur wenig Empfang. Und es wird voraussichtlich auch dauern, bis die technischen Voraussetzungen für den Internetempfang über das O2-Netz wieder hergestellt sind.

Die Kunden von O2 können zwar telefonieren, aber keine kostenlosen Whats-App-Nachrichten empfangen, im Internet ihre Mails oder Informationen abrufen. Das ist für viele Kunden ärgerlich, denn sie benötigen die Informationen teilweise beruflich.

Sarah Esser, Pressesprecherin der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, nannte nach Anfrage des DA ein defektes Element an einer Mobilfunkstation als Ursache. „Unser technischer Dienstleister hat kürzlich bei dem Versuch, die Mobilfunkstation in Hartha zu entstören, Komplikationen festgestellt, sodass die ordnungsgemäße Wiederinbetriebnahme bislang nicht wie erwartet erfolgen konnte“, so die Pressesprecherin. Eine Alternative gibt es nicht.

Sie habe erfahren, dass die Arbeiten, die aktuell in Zusammenhang mit der Entstörung stehen, recht umfangreich und aufwendig seien. Obwohl die Techniker mit Hochdruck an der Entstörung arbeiten würden, lägen dem Netzbetreiber derzeit keine verlässlichen Informationen bezüglich der Dauer der aktuellen Beeinträchtigung des Netzes in der Region vor. „Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir uns melden“, so Esser.

Neben den technischen gibt es noch ein weiteres Problem. Die UMTS-Mobilfunkstation an der Sonnenstraße wurde im April abgebaut, weil der Mietvertrag abgelaufen sein soll. „Im Rahmen der Netzintegration von O2 und E-Plus werden einzelne Standorte umgebaut und mit moderner, leistungsfähiger und energiesparender Technik bestückt. Diese kann parallel mehr Mobilfunknutzer in einem größeren Radius versorgen“, sagte die Pressesprecherin.

Die UMTS-Versorgung in Hartha soll mit einer neuen Mobilfunkstation verbessert werden. „Leider konnte diese bisher noch nicht in Betrieb genommen werden“, so die Unternehmenssprecherin.

zur Startseite