Kunden-Ansturm sorgt für Rückstau Kurz vor Weihnachten will scheinbar jeder in der Riesaer Innenstadt einkaufen. In der Elbgalerie reagiert man darauf.

Riesa. Die Einzelhändler der Stadt würden sich diesen Kunden-Ansturm wohl häufiger wünschen: Kurz vor Weihnachten wollen so viele Autofahrer ins Parkhaus der Elbgalerie, dass es von der Einfahrt an der Elbstraße am Donnerstag zeitweise einen Rückstau bis hoch zum Puschkinplatz gab. Mit der Schrankenanlage ist alles in Ordnung, versichert Center-Manager Andree Schittko. „Bei uns ist einfach nur sehr viel Betrieb.“ Man reagiere schon darauf, dass man zeitweise die Schranken der beiden Ausfahrt-Spuren oben lasse, sodass es an dieser Stelle schneller läuft. Die 420 Parkplätze seien aber dauerhaft gefragt.

Sonnabend länger geöffnet

Gibt es auch Tageszeiten, an denen es etwas ruhiger zugeht – als Tipp für Kunden? „Diese Prognose wage ich derzeit nicht“, sagt Andree Schittko. Bis Weihnachten werde es wohl beim Ausmaß des Einkaufstrubels bleiben. Die Elbgalerie mit ihren mehr als 30 Geschäften hat jetzt im Advent sonnabends länger geöffnet – statt wie sonst bis 16 Uhr, haben am 23. Dezember sämtliche Geschäfte mindestens bis 18 Uhr geöffnet, Kaufland bis 21 Uhr. Von der Elbgalerie aus sind auch zahlreiche Geschäfte auf der Hauptstraße zu erreichen.

