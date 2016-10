Kumpel graben wieder nach Kohle Die Rutschung im Tagebau Turow soll Schäden in Millionenhöhe verursacht haben. Nun werden Vorwürfe laut.

Dieser Bagger war eines der betroffenen Tagebau-Großgeräte bei der Abraum-Rutschung Ende September im Tagebau Turow. Inzwischen ist die Kohleförderung wieder angelaufen. © Archivfoto: Marchiniak

Region. Nach der Rutschung im Tagebau Turow sind seit Montag die Schäden an der Fördertechnik weitestgehend behoben. Die Kohleförderung ist wieder angelaufen. Das teilt die Betreiberfirma mit. Eine erste Reihe von Tagebaugroßgeräten sei bereits am 7. Oktober wieder in Betrieb genommen worden und baggere Abraum über Kohleflözen ab. Zudem wird wieder Kessel-asche aus dem Kraftwerk Turow im Tagebau verkippt. Das alles stabilisiert die Energie-Produktion des Kraftwerks, so Stanislaw Zuk, stellvertretender Generaldirektor von PGE GiEk. Inzwischen hat es wieder knapp zwei Drittel seiner installierten Leistung von 1 499 Megawatt erreicht. Zuvor war sie auf 500 Megawatt gedrosselt worden, weil die Öfen nur mit Kohle-Reserven befeuert werden konnten. Der Verkauf von Kohle an Dritte war eingestellt worden.

Wie der Grubenbetreiber mitteilt, haben Teile der Innenkippe bereits am Abend des 26. September – und nicht wie zuvor veröffentlicht am Morgen des 27. September – zu rutschen begonnen. Der Abraum hat sich noch mehrere Tage weiterbewegt. Nach Schätzungen von Beobachtern ist rund ein Viertel der etwa 25 Quadratkilometer umfassenden Abraumhalde weggesackt. Die Pressesprecherin der Oberen Bergbaubehörde in Katowice (Kattowitz), Jolanta Talarczyk, versicherte zwar sofort, dass dabei keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber an den Hängen befänden sich zerstörte oder stark beschädigte Großgeräte und verschüttete Fördereinrichtungen. Wie groß die Schäden wirklich sind, ist noch nicht abschließend analysiert. Der Börsenexperte Pawel Puchalski geht eigenen Berechnungen zufolge von knapp zwölf Millionen Euro aus.

Auch die Ursache für die Rutschung ist noch nicht bekannt. Derzeit wird auf Basis der seit den frühen 1980er Jahren geführten Abraumkontrollen eine Expertise erstellt. Die letzte stammt nach Angaben des Tagebaubetreibers vom Juni 2016. Fest steht aber angeblich schon jetzt, dass die Rutschung nicht mit Veränderungen in der Struktur des Tagebaus zusammenhängt. Ein Experte, Prof. Stanislaw Rybicki, sagte polnischen Medien, dass er davon ausgeht, dass es sich um eine natürliche, geologische-tektonische handele. Eine Steinschicht in größerer Abbauhöhe sei schwerer als das umgebende Erdreich und habe die Rutschung ausgelöst. Solche Rutschungen gäbe es weltweit häufig in Tagebauen.

Über die Auswirkungen der Rutschung gibt es viele Spekulationen. So wird befürchtet, dass der Neiße-Pfeiler angegriffen sein oder die Verbindungsstraße von Sieniawka (Kleinschönau) zum Kraftwerk nie wieder geöffnet werden könnte. Laut Jolanta Talarczyk von der Bergbaubehörde gebe es aber keine Bedrohung für das Umfeld des Tagevaus. Die Mitarbeiter von Grube und Kraftwerk sorgen sich um ihre Arbeitsplätze.

Auch wenn die Verluste durch den Schaden sehr hoch seien und die Kohlezufuhr unterbrochen gewesen sei, wolle niemand die Arbeiten im Kraftwerk und am Bau des neuen Blocks einstellen, entgegnet die Betreiberfirma. Die betroffenen Braunkohleflöze würden bis zuende abgebaggert. Im Gegenteil: Zumindest befristet sollen sogar zusätzliche Kräfte angestellt werden, um schnell wieder auf die geplante Fördermenge zu kommen.

In diesem Zusammenhang kamen aus den Reihen der Bergleute Vorwürfe, zu denen der Betreiber bisher keine Stellung genommen hat. Angeblich würden die Mitarbeiter bereits seit zwei Jahren vor einer sich abzeichnenden Rutschung der Innenkuppe warnen. Auch seien Alarmsignale des Absetzers ignoriert worden.

Die Rutschung haben polnische Umweltschützer erneut zum Anlass genommen, die Schließung von Kraftwerk und der 1904 eröffneten Grube zu fordern. In die Jahre sei trotz vielfältiger Modernisierungen auch das seit 1962 betriebene Kraftwerk Turow gekommen, so die Vereinigung Exo-Unia aus Wroclaw (Breslau). Bei allen Verdiensten der Kumpel und Energetiker für die Sicherung der polnischen Energieversorgung soll darüber nachgedacht werden, sich von konventioneller Erzeugung zu trennen und stattdessen auf umweltfreundliche regenerative Systeme zu setzen. Grube und Kraftwerk Turow ständen immerhin auf Platz 10 der EU-Liste der größten Luft - und Klimaverschmutzer. (mit kpl)

zur Startseite