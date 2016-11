Kultusministerium wird abgewatscht Das Ende des Großenhainer Mathewettstreits löst Wut und Verwunderung aus.

Der frühere Mathe-Fachberater und Organisator des Großenhainer Mathe-Wettstreits, Frieder Henker, bekommt Rückenwind von Eltern, Kollegen und Partnern. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die SZ-Meldung über das Ende des jährlichen Großenhainer Mathewettstreits für Oberschüler hat eine Flut von Leserbriefen und andere Reaktionen hervorgerufen. Eltern, Lehrer und Partner von Initiator Frieder Henker können die Anordnung des Kultusministeriums nicht verstehen – auch wenn von dort die Einschränkung kommt, es wäre ja nur eine Empfehlung, dass solche Wettstreite nur noch außerhalb des Unterrichts stattfinden sollten.

Angelika Weigl, Mathelehrerin der Oberschule Stauchitz, schrieb an Frieder Henker: „Das wäre fatal – ist der Großenhainer doch der einzige Wettstreit in unserer Region, der für Oberschüler angemessen und in seiner Durchführung sowie seinem Ansehen im Kampf um gute Ergebnisse vorhanden ist.“ Auch Kerstin Einert, eine Mutter aus Großenhain, äußerte sich: „Mit der Familie haben wir jedes Jahr fleißig die veröffentlichten Aufgaben in der SZ gelöst. An den Schulen meiner Kinder fällt der Unterricht aus verschiedenen Gründen aus.“

Frau Einert versteht nicht, warum das Kultusministerium leistungsorientierte Schüler nicht weiter unterstützen will. „Den Wettbewerb wegen Minimierung des Unterrichtsausfalls nicht zu genehmigen, ist ein Witz. Die Kupferbergschule hat am 17. November sogar einen sogenannten frei beweglichen Ferientag. Somit würden diese Schüler keinen Schulausfall haben, sondern zusätzlich schulische Aufgaben erfüllen.“ Einerts jüngste Tochter brachte es auf den Punkt: „Warum Schulausfall? Die haben doch fünf Stunden Mathe.“

Nachmittags hat das keinen Sinn

Rund 130 Asse in Mathematik aus einem Dutzend Schulen nahmen alljährlich am GMW, wie der Wettstreit schluffig genannt wurde, teil. Mit den Jahren summierte sich das auf über 3000 Kinder. Die jeweils beste Schule gewann einen Pokal, die besten Einzelschüler wurden zum Landesfinale weiterdelegiert. „Das kann auch künftig so bleiben, die Fachberater können die Wettstreite weiterführen“, sagt Susann Meerheim vom Kultusministerium. Doch nach einem anstrengenden Schultag, wenn Musikschule oder Sportverein warten, will Frieder Henker keinen anspruchsvollen Wettbewerb mehr ansetzen. „Außerdem müssen auf dem Lande alle noch nach Hause kommen“, so der Initiator.

Bei dieser Entwicklung bleibt auch Stadtrat Hans-Jörg Krutzki die Spucke weg. „Man gräbt etwas ab, was den Heranwachsenden nur nützlich sein kann. Das Untersagen der Mathe-Olympiade ist Realitätsferne pur und ein Griff in die Kiste der Unfähigkeit“, empört sich Krutzki. „Solche Entscheidungen sind es, die es in Deutschland immer wieder mal dunkel werden lassen. Der immer wieder zu beklagende Unterrichtsausfall geht ja wohl zu 90 Prozent auf das Konto der sich hier so besorgt gebenden Institution. Kultus-Mysterium wäre der richtige Name!“

Die Entscheidung beschäftigt auch die Nachhilfe, so Karl Hantusch vom Großenhainer Studienkreis. „Viele Jahre begleitete uns alljährlich der Mathematik-Wettstreit der Oberschulen im November in unserer Stadt. Leser der Sächsischen Zeitung konnten an den veröffentlichten Aufgaben das Niveau des Mathematikunterrichts miterleben und über manche Aufgabenstellung schmunzeln.“ Zunächst war der Wettstreit nur für die Schulen des Altkreises Großenhain organisiert. Später waren auch Schulen aus Meißen, Nossen, Radebeul, Radeburg und Riesa vertreten. Sponsoren sorgten dafür, dass die zunehmenden Kosten gedeckelt wurden.

Der Pokal des Oberbürgermeisters der Stadt Großenhain und die Aussicht auf eine Teilnahme am zentralen Wettbewerb in Chemnitz waren die viele Mühe wert. „Wie intensiv er vorbereitet wurde, wissen alle Beteiligten. Schüler wie Lehrer und die Eltern der um die Teilnahme kämpfenden Schüler. Zusätzliche und freiwillige Übungsnachmittage galten als notwendig, um ausreichend vorbereitet zu sein.“ Die Altaufgaben der vergangenen Jahre gehörten zum Übungsstandard auch zu Hause. Das Niveau des Mathematikunterrichts an den Oberschulen wurde durch diesen Wettbewerb positiv beeinflusst, nicht zuletzt dadurch, weil bereits an den Schulen Ausscheide stattfanden, um die besten Schüler zum Mathematik-Wettstreit zu schicken.“

Ausnahmeregelung verdient

Am Wettkampftag selbst halfen immer auch Lehrkräfte im Ruhestand mit, dass der Tag ein Erfolg wurde. Die Stadt stellte mit dem Kulturschloss repräsentative Räume zur Verfügung. „Der Leiter des Wettstreites, Frieder Henker, hat persönlich durch seine pfiffigen, praxisnahen, aber auch für die Schüler lösbaren Aufgaben, einen großen Anteil am Gelingen dieses Wettstreites“, findet Karl Hantusch. Nun soll diese großartige Tradition, auf die sich alljährlich viele Schüler gefreut haben, aus formalen Gründen nicht mehr stattfinden: ein Wettbewerb für Oberschulen, der mit 21 Jahren zu den ältesten in ganz Sachsen gehörte.

„Ob die da oben jemals überlegt haben, welch Fleiß, Ideenreichtum und Hartnäckigkeit auf allen Seiten erforderlich war, diesen Wettbewerb vor über 20 Jahren ins Leben zu rufen und Jahr für Jahr fortbestehen zu lassen?“, wettert der Studienkreis-Chef. „Ich kenne keine Eltern, die wegen dieses Wettbewerbs in all den Jahren ausfallende Unterrichtsstunden bemängelt hätten. Eine Ausnahmeregelung hätte sich der Wettbewerb allemal verdient.“

