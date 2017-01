Kulturzentrum erzielt Besucherrekord 2016 sind mehr Gäste erschienen als je zuvor. Der Ostereiermarkt zog die meisten nach Schleife. Aber das ist kein Selbstläufer

Dank Bettina Merkel aus dem vogtländischen Reichenbach gehört österliche Plauener Spitze zum Sorbischen Ostereiermarkt in Schleife. © Jost Schmidtchen

Das haben Leiterin Sylvia Panoscha und das gesamte Mitarbeiterteam wohl so nicht erwartet: Ins Sorbische Kulturzentrum (SKC) nach Schleife sind 2016 insgesamt 15 481 Besucher gekommen – ein neuer Rekord seit dem Bestehen der Kulturstätte 1998. Sylvia Panoscha hat für das Jahresrückblickgespräch die Statistik bis ins Detail aufgelistet. Und dort wird deutlich, dass es in allen Rubriken so viele Gäste wie noch in keinem Jahr zuvor gab.

Den größten Zuspruch fand der Sorbische Ostereiermarkt mit 3430 Besuchern, zum Ostereierverzieren kamen 702 Kinder aus allen Klassen der beiden Schleifer Schulen sowie aus Schulen in Weißwasser, Sagar und Dresden. Deutlich stieg die Zahl der Reisegruppen auf 60 mit 1781 Reisenden. Zum Vorjahresvergleich: 2015 waren es 3200 Ostereiermarktbesucher, 681 Kinder verzierten Ostereier und es kamen 44 Reisegruppen mit 1179 Gästen. Zu Veranstaltungen im SKC-Saal, zu denen sich Dritte einmieten, erschienen 3095 Besucher. Die meisten schauten bei der Ausbildungsmesse von Vattenfall (800) und zur Orchideenschau (750) vorbei.

Solche Besucherströme kommen natürlich nicht im Selbstlauf, sondern bedürfen des geschickten Marketings und der Tourismuswerbung durch das SKC. Dazu präsentieren sich die Schleifer auf internationalen Reisemessen in Berlin, Dresden und Chemnitz, es gibt eine bewährte Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern wie Görlitz-Tourist und „Land und Leute“ Hoyerswerda und auch die Bad Muskauer Gäste-Card ist im SKC anerkannt. Viele Busreisende werden auf diese Weise bei ihren Mehrtagesfahrten so auch dahin gelenkt. Innerhalb von zwei Wochen kamen im Herbst allein sieben Reisebusse mit Senioren aus der Region Meißen. „Die meisten kommen sonst zu Ostern und wir pflegen selbst auch Kontakte zu Busreiseunternehmen deutschlandweit“, so Sylvia Panoscha.

Ein Blick auf die Liste der Veranstaltungen im SKC-Saal zeigt, dass das sorbische Leben in und um Schleife und auch darüber hinaus eine große Rolle spielt. Immer gut besucht ist die traditionelle Kindervogelhochzeit der Schleifer Kita „Pfiffikus“, der Zapust und „Bräuche, Trachten, Traditionen im Advent“ der Sorbischen Schleifer Ensembles, die Abendvogelhochzeit des Sorbischen National-Ensembles Bautzen und auch die Sorbischen Herbstkonzerte erfreuen sich großer Beliebtheit. Gleiches gilt für Ausstellungseröffnungen.

Dieses Jahr bietet das SKC bis 28. Februar die Ausstellung „25 Jahre Schleifer Kantorki“ an. Weitere Ausstellungen in der Schauwerkstatt werden folgen, die Ostersonderausstellung „Lebenswerk und Sammlerleidenschaft“ gestaltet in diesem Jahr die Ostereiermalerin Erika Röseberg aus Weißwasser. „Riesige Erwartungen setzen wir in unseren Sorbischen Jubiläumsostereiermarkt, den 20. Dazu gibt es viele Höhepunkte“, sagt Sylvia Panoscha. Auch im SKC-Saal werden wieder viele Künstler auftreten. Die Angebote reichen über Kabarett, Kriminalgeschichten, Beatmusik und Filmmusiken bis zu Kinderprogrammen.

zur Startseite