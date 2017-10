Kulturverein wünscht sich Vereinshaus Das Glashütter Rathaus ist grundsätzlich dafür, macht aber ein paar Forderungen auf. Die sind umstritten.

Die Glashütter Prießnitztalhalle ist für Sportler eine gute Adresse. Nachwuchsvolleyballer trugen hier schon Länderspiele aus. Anders sieht es mit Musikveranstaltungen aus, weil die Akustik zu wünschen übrig lässt. Zuletzt war das beim Herbstfest zu erleben.

Im hinteren Teil der Halle war die Tonqualität schlecht. Nun soll die Halle nachgerüstet werden. Das jedenfalls kann sich das Glashütter Rathaus vorstellen.

Das Schützenhaus könnte zum Vereinshaus werden.

Auch im ehemaligen Lilapetz könnte ein Vereinsraum entstehen.

Das Glashütter Rathaus möchte die in der Kernstadt tätigen Vereine auch im kommenden Jahr logistisch und finanziell unterstützen. Die Verwaltung stellt ihnen die Prießnitztalhalle an vier Wochenenden kostenfrei zur Verfügung. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) jüngst im Stadtrat. Darüber hinaus bietet die Stadt dem Glashütter Freizeit- und Kulturverein einen Vereinsraum an.

Dieser kann einen ehemaligen Verkaufsraum nutzen, der sich nach Einschätzung der Stadt schnell zu einem Begegnungsraum umgestalten ließe. Entstehen würde dieser in dem Gebäude, in dem zuletzt die Handelskette Lilapetz tätig war.

Beim Glashütter Freizeit- und Kulturverein ist man wenig begeistert. Denn hier hatte man gehofft, dass die Stadt beginnt, auch in der Kernstadt ein Vereinshaus zu schaffen, so wie es diese in verschiedenen Ortsteilen gibt. Stattdessen werde man vertröstet, sagte Maik Lehmann, der nicht nur Vereinschef ist, sondern auch Ortsvorsteher der Kernstadt. Ihm passt das nicht.

Schlechte Akustik in der Halle

Bisher besitzt der vor gut zwei Jahren gegründete Verein kein eigenes Haus. Für größere Veranstaltungen nutzte er die Prießnitztalhalle. In dieser Turnhalle feierte er zuletzt ein Herbstfest. Obwohl die Halle dekoriert wurde, blieb der Turnhallen-Charakter erhalten. Problematisch sei auch die Akustik, ergänzte Stadtrat Lothar Mauer (Wählervereinigung Zeitlos), der das Herbstfest besucht hatte. Im hinteren Teil der Halle ließ die Tonqualität zu wünschen übrig. Im Rathaus ist man sich dessen bewusst. Deshalb kann sich Dreßler vorstellen, die Prießnitztalhalle so umzubauen, dass diese künftig besser für Konzerte oder Tanzveranstaltungen genutzt werden kann. Auch die Schaffung eines Gemeinschaftshauses kann er sich vorstellen. Als Favorit gilt seit Längerem der Umbau des bisherigen Schützenhauses.

Doch bevor die Stadt hier 500 000 Euro investiert, will Dreßler den Sachstand gründlich untersuchen lassen. Dazu sollen verschiedene Fragen geklärt werden. Zum Beispiel diese: Kann die Stadt mit den bestehenden Räumen den Bedarf der Vereine decken? Dreßler erinnerte daran, dass es auch noch die Schule sowie die Vereinsräume und den Mehrzwecksaal im Arthur-Fiebig-Haus gibt. Auszuloten sei, ob es künftig noch mehr Angebote von Vereinen geben wird und wie deren Zuspruch sein könnte. Geklärt werden müsse auch, ob es einen Verein gibt, der finanziell in der Lage ist, ein solches Vereinshaus zu betreiben. Der Glashütter Freizeit- und Kulturverein wäre ein möglicher Kandidat. „Der Verein hat eine tolle Entwicklung genommen“, sagte Dreßler. Denn dieser habe bewiesen, dass er etwas auf die Beine stellen könne. Allerdings sollte er noch seine Erfahrungen sammeln, sagte der Bürgermeister.

Dreßler und einige Stadträte zeigten kein Verständnis, dass der Verein zum letzten Herbstfest keinen Eintritt verlangt hat. Bei anderen Vereinsfesten sei das üblich, um ein kleines Plus zu erwirtschaften, das man braucht, um die anfallenden Betriebskosten zu finanzieren. Lehmann wies die Kritik zurück. Man habe sich bewusst gegen Eintrittsgelder entschieden. Denn es sei nicht einfach, Leute hinter dem Ofen vorzulocken, sagte er. Dreßler konnte das nachvollziehen. Dennoch müsste es dem Verein künftig gelingen, Veranstaltungen kostendeckend zu organisieren.

Die wohl kniffligste Frage, die das Konzept beantworten muss, ist die, wie es gelingen kann, die Interessen des Vereins mit denen der Gastronomen unter einen Hut zu bringen. Letztere leben davon, dass sie Familienfeiern, Klassentreffen und andere Feiern ausrichten. Sollte ein Teil davon künftig in einem Vereinshaus stattfinden, wird es für die Gastronomen noch schwerer. Zudem würde man Unternehmern, die die Eröffnung eines Gasthauses planen, den Start erschweren.

Dreßler erinnerte daran, dass noch immer offen ist, wie es mit dem Bistro H 4 und dem Goldenen Glas weitergehen wird. Um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden, sollte ein städtisch finanziertes Vereinshaus hauptsächlich öffentlich genutzt werden. Das heißt: Private Feiern soll es dort nicht geben.

Doch diese Klausel lehnt der Freizeit- und Kulturverein bereits im Vorfeld ab. In allen anderen Ortsteilen dürften Begegnungsstätten auch privat vermietet werden, erklärt Vorstandsmitglied Uwe Streller auf SZ-Nachfrage. „Genau das ist es ja, was sich auch die Bürger der Kernstadt immer wieder wünschen“, sagte er. Die Bedenken der Stadt teilt er nicht. Jeder, der so einen Raum anmietet, werde einen Caterer benötigen, und das könnten Gastronomen sein. Zudem gebe es in der Kernstadt keine Gaststätte, die 40 bis 50 Plätze hat und die abends und am Wochenende geöffnet ist.

Diese Argumente wurden im Stadtrat allerdings nicht vorgetragen. Nach einer längeren Diskussion stimmte der Stadtrat für die Erarbeitung des Konzeptes. Der Freizeit- und Kulturverein wurde gebeten, zeitnah über die beiden Angebote zu befinden.

Gegenüber der SZ erklärte Streller, dass nicht sicher sei, ob es in diesem Jahr einen Adventstanz in der Prießnitztalhalle geben wird. Auch zum angebotenen Begegnungsraum sei noch keine Entscheidung gefallen. Als Übergangslösung sei das denkbar und sinnvoll, allerdings nur, wenn der Verein privat vermieten könne, sagt Streller.

