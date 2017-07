Kulturverein mag es japanisch Im Erbgericht wird es wieder lebendig. Dafür sorgen einige engagierte Lauterbacher.

Japanische Künstler bringen internationales Flair nach Lauterbach. Bei dem Erhalt des ehemaligen Erbgerichtes als Dorfvereinszentrum geht es aber nicht nur um Kunst, sondern um ganz urbane Dinge © Dirk Zschiedrich

Internationale Künstler gaben sich kürzlich im Erbgericht im Stolpener Ortsteil Lauterbach die Klinke in die Hand. Mitglieder einer Patchworkgruppe um die japanische Künstlerin Yoko Ohtsuki zeigten auf Einladung des Kultur- und Bürgervereins Wandteppiche in Patchwork- und Applikationstechnik.

Für die Besucher schon eine kleine Sensation. Denn Japaner kommen nicht alle Tage nach Lauterbach und auch nicht in das Erbgericht. Das wäre auch vor einiger Zeit noch gar nicht möglich gewesen, weil die ehemalige Gaststätte geschlossen war. Der gesamte Gebäude-Komplex gehört der Stadt Stolpen. Und mit der hat der Kultur- und Bürgerverein eine Nutzungsvereinbarung für die Räume des ehemaligen Erbgerichtes abgeschlossen. Der Verein hat sich nun aufgemacht, das Gebäude mit Leben zu füllen. Dazu gehören Vereinsnachmittage, Ausstellungen aber auch Veranstaltungen für die Einwohner, wie zum Beispiel das Suppenfest im letzten Jahr.

Mit diesen Aktionen will der Verein nicht nur das kulturelle Leben im Ort bereichern, sondern auch Höhepunkte setzen und vor allem die Menschen mit einbeziehen. Das ist dann schon beim nächsten Angebot der Fall. Am 6. August geht es mit Carmen Trojahn ins Johanniskraut. Die Kräuterexpertin gibt Tipps rund um die Heilkraft der Pflanze. Vormerken sollten sich Interessenten auch den 27. August. Da geht es um die Sagenwelt der näheren sächsischen Heimat, um Moritaten sowie Räubergeschichten und -lieder. Bestandteile der Veranstaltung sind liedtextgestaltende Auftritte von Kindern des Kindergartens Lauterbach und der Grundschule Langenwolmsdorf.

Die Kulturveranstaltungen sind jedoch nur die eine Seite. Auf der anderen Seite muss sich die Stadt als Eigentümer um den Erhalt des Gebäudekomplexes kümmern. Doch bislang war kein Geld für das Erbgericht übrig. Mit dem Investitionspaket vom Bund gelingt es jetzt, auch einiges baulich zu verbessern. Das hatten sich die Vereinsmitglieder schon länger gewünscht. Und als das Investitionspaket als unerwartete Finanzspritze in das Spiel gebracht wurde, ließen die Vereinsmitglieder nicht locker, bis ihre Vorhaben auch mit in das Programm aufgenommen wurden. Für sie war es die Chance überhaupt, Sanierungsmittel für das Erbgericht zu erhalten. In dem ursprünglichen Gastraum sollen unter anderem auch die Heizung erweitert und neue Fenster eingesetzt werden.

