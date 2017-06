Kulturverein lädt zum Familienfest und Wandern Am Sonnabend wird es bei dem Verein sportlich, am Sonntag gibt es ein buntes Programm für Kinder und ihre Eltern.

Der Arnsdorfer Kulturverein bietet allen Bürgern an diesem Wochenende gleich zwei Möglichkeiten, das sonnige Wetter zu genießen. Am morgigen Sonnabend kommen vor allem Naturliebhaber auf ihre Kosten, denn dann lädt der Verein zu seinem nächsten Wanderausflug der Saison ein. Das Motto des Ausfluges: „Die Welt ist bunt, der Berg ist schwarz.“ Dabei wollen die Vereinsmitglieder mit allen Teilnehmern den schwarzen Berg bei Rensdorf erkunden. Treff ist wie immer 9 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Lidl an der Stolpener Straße. Dann wird gemeinsam zum Startpunkt der Wanderung gefahren.

Kunterbunt und fröhlich wird es dann am Sonntag. Denn zum elften Mal lädt der Kulturverein am Nachmittag zu seinem traditionellen Familienfest ein. Dieses findet wie gewohnt im Außenbereich des Arnsdorfer Hortes an der Stolpener Straße statt. Kinder können sich dabei ihre Gesichter schminken lassen, Keramik bemalen und sich auf der Hüpfburg austoben. Zudem haben die Kulturfreunde verschiedene Spiele vorbereitet, wie zum Beispiel Riesen-Mikado. Für ein kleines Programm sorgen zudem verschiedene Tanzgruppen. Auch eine Tombola soll es geben. „Natürlich haben wir auch wieder einige Überraschungen. Aber die möchte ich noch nicht verraten“, erzählt Kati Skodnik vom Verein geheminsvoll. Wer also neugierig ist, sollte zwischen 15 und 18 Uhr bei dem Familienfest einfach mal vorbeischauen.

