Kulturverein eröffnet Wandersaison Im Februar findet der erste Ausflug statt. 2017 bietet der Arnsdorfer Verein sogar mehr Termine an, denn das Interesse ist gestiegen.

© dpa

Noch ist es ziemlich kalt draußen und eigentlich lädt das frostige Wetter nicht zu längeren Wanderungen im Freien ein. Doch angeblich soll es nun langsam wieder etwas wärmer werden. Darauf hofft sicherlich auch der Arnsdorfer Kulturverein, der bereits Mitte Februar die Wandersaison eröffnen möchte. Um genau zu sein: am Sonnabend, dem 18. Februar. Ein Motto für den Ausflug ist bereits gefunden, denn der Verein möchte sich gemeinsam mit allen Wanderlustigen auf die Spuren des Lausitzer Zauberers Krabat begeben.

Insgesamt möchte der Kulturverein, natürlich unter Vorbehalt, acht Wandertermine im Jahr 2017 anbieten. Das seien mehr Ausflüge als in den Vorjahren. Doch das Interesse an den Wanderungen des Vereins ist gestiegen, deswegen haben die Mitglieder auch ihr Angebot erweitert. Die Streckenlänge eines Ausfluges beläuft sich immer auf rund zehn bis dreizehn Kilometer. Start ist am Lidl Parkplatz in Arnsdorf, wo sich die Wanderfreunde zwischen 9 und 9.30 Uhr treffen. Von dort aus geht es mit dem Auto zum Startpunkt der geplanten Route. Ein Wanderleiter gibt an interessanten Orten wissenswerte Informationen und unterhaltsame Geschichten an die Teilnehmer weiter. Der Ausflug ist dann meist bis circa 16 Uhr angesetzt. Für die Verpflegung müssen alle Wanderfreunde selbst sorgen. Es sei aber auch kein Problem auf eigene Rechnung in eine Gaststätte einzukehren.

Übrigens: Die Ausflüge des Kulturvereins sind nicht allein Mitgliedern vorbehalten. Alle Arnsdorfer und auch Teilnehmer aus der Region sind gern bei den Wanderungen gesehen. Und wem auch etwas kühleres Wetter nichts ausmacht, kann sich bereits am 18. Februar auf die Spuren Krabats begeben.

