Kultursommer begeistert mehr als 100 000 Gäste Nicht jedes Konzept passt an jeden Ort. Eine Veranstaltung in Döbeln war eine große Enttäuschung.

„Gugge ma“ feierte im Kloster Buch Premiere. Mehr als 3 000 Besucher waren von dem neuen Angebot des Mittelsächsischen Kultursommers begeistert. © Archiv/André Braun

Musik, Theater, Tanz – in diesem Jahr hat der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) mit 48 Veranstaltungen an 37 Orten das kulturelle Angebot im Landkreis bereichert. Mehr als 100 000 Besucher feierten mit. Diese Bilanz zog der Vorstandsvorsitzende des Vereins Heribert Kosfeld am Mittwoch in Mittweida.

Landrat Matthias Damm (CDU) sagte, die Mittelsachsen seien sich einig, dass sowohl der Miskus als auch die Theater in Döbeln und Freiberg unbedingt erhalten werden müssen. Das habe die Auswertung der Fragebögen ergeben, die Grundlage für die Erstellung des Leitbildes für den Landkreis sind. „Deshalb werden wir für den Miskus mehr Geld im Haushalt für 2017 einstellen“, sagte Damm. In diesem Jahr betrug die Summe 5 000 Euro. Damm ist Schirmherr des Mittelsächsischen Kultursommers. Es müsse künftig mehr Sicherheiten geben, was die Finanzierung betrifft. „Es kann nicht sein, dass Vorstandsmitglieder die persönliche Haftung für die Finanzierung von Veranstaltungen übernehmen“, sagte er. Er riet, kostenintensive Projekte mit wenigen Zuschauern auf den Prüfstand zu stellen.

Als „die größte Enttäuschung der Saison“ bezeichnete Heribert Kosfeld den Konzertabend mit der Band „Invisible Touch“ im WelWel in Döbeln. „Wir hatten mit 800 Gästen gerechnet, nur 300 waren da. Das hat uns einen Verlust von etwa 15 000 Euro eingebracht“, sagte er. Bisher sei die Phil-Collins-Coverband ein zuverlässiges Zugpferd im Miskus-Veranstaltungskalender gewesen. „Warum so wenige Besucher kamen, ist uns nicht klar. Vielleicht lag es am Veranstaltungsort? Das WelWel ist nun mal eine Sporthalle. Vielleicht haben die Gäste auch die Erwartung, dass solch eine Veranstaltung draußen stattfindet?“, mutmaßte er. Nicht jedes Konzept passe an jeden Ort. Es war nicht die einzige Veranstaltung, bei der unter dem Strich ein Fehlbetrag steht. Die Absage des Märchengrusicals schlug mit einem Minus von etwa 3 000 Euro zu Buche. „Bei Ritter, Räuber und Piraten haben wir etwa 1 600 Euro Verlust gemacht. Die Veranstaltung fand zum ersten Mal statt, wir hatten rund 1 000 Besucher. Deshalb sind wir damit trotzdem zufrieden“, so Kosfeld.

Regelrecht begeistert ist das Miskus-Team vom Erfolg der Premiere von „Gugge ma – Schalmei, Pipe & Co.“ im Kloster Buch. „Wir hatten bei dem Musik- und Familienfest mehr als 3 000 Besucher, die von dem neuen Konzept sichtlich begeistert waren“, sagte der Miskus-Geschäftsführer Olaf Hanemann. Das Programm solle künftig im zweijährigen Wechsel mit „Pipes, Drums and more“ stattfinden. Überhaupt seien viele Veranstaltungen im Raum Döbeln gut besucht gewesen. Bei den Filmmusik-Classics in Kriebstein konnte erstmals die 1 000-Besucher-Marke geknackt werden. „Die Burg der Märchen in Kriebstein besuchten 3 200 Gäste. Zum Vergleich: Im gesamten Monat Juli haben 9 500 Personen die Burg besucht. Da kann man mal sehen, welchen Anteil unsere Veranstaltung ausgemacht hat“, so Hanemann.

Noch gibt es keine endgültige Finanzbilanz der 23. Saison. Der Vorstandsvorsitzende Heribert Kosfeld ist optimistisch, dass „eine schwarze Null unter dem Strich steht, vielleicht sogar ein geringes positives Ergebnis“. Er sagte außerdem: „Unser Etat lag bei knapp unter 600 000 Euro. 42 Prozent davon sind Fördermittel. Den übrigen Teil müssen wir erwirtschaften mit Sponsorengeldern und eigenen Einnahmen, zum Beispiel aus Ticketverkäufen.“ Es seien insgesamt etwa 75 000 Euro an Spenden- und Sponsorengeldern beim Miskus eingegangen.

Geschäftsführer Olaf Hanemann gab einen kurzen Ausblick auf die 24. Saison: „Mit vier Monaten wird es die längste in der Geschichte. Sie beginnt mit dem Eröffnungskonzert am ersten Maiwochenende im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Hochschule Mittweida“, sagte er. Das vorläufige Programm ist in Kürze unter www.mittelsachsen.de zu finden.

