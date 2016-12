Kulturpalast zum Start schon fast ausgebucht Der neue Konzertsaal erinnert an einen Weinberg. Wie er klingt, wird in drei Monaten getestet.

In reichlich vier Monaten soll der neue Kulturpalast öffnen. Bis dahin arbeiten die Handwerker wie Carsten Schulze mit Hochdruck im neuen Konzertsaal. © René Meinig

Die jüngsten Schlagzeilen zum Kulturpalast haben die Dresdner verunsichert. Philharmonie-Dirigent Michael Sanderling erklärte seinen Rückzug, Intendantin Frauke Roth beklagte fehlende Unterstützung. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus diesem Haus. Wenn der Kulturpalast am 28. April kommenden Jahres öffnet, sind einige Konzerte bereits ausgebucht. Das bundesweite Interesse sowohl von Besuchern als auch von Konzertveranstaltern ist groß. „Wir haben bereits sehr viele Vermietungsanfragen von Fremdveranstaltern“, sagt Intendantin Roth. Allein für die Saison 2017/18 seien schon rund 100 Veranstaltungen bestätigt oder terminlich verabredet.

Hauptakteur im neuen Konzertsaal wird die Dresdner Philharmonie sein, die in der ersten vollständigen Spielzeit 2017/18 insgesamt 86 Konzerte veranstaltet. Dazu gehören die großen sinfonischen Konzerte, aufgeschlüsselt in die Philharmonischen, die Außerordentlichen und die Zyklus-Konzerte. Dazu kommen Abende mit der neuen Konzertorgel, mit den Philharmonischen Chören und Familienangebote, sagt die Intendantin.

Doch die Philharmonie macht auch Angebote im Bereich Jazz, Weltmusik und Musik & Film mit internationalen Stars. An einige schließen sich Late-Night-Konzerte an. „Und natürlich wollen wir anderen Dresdner Ensembles und Institutionen die Möglichkeit bieten, im neuen Saal aufzutreten“, sagt Roth.

So werden beispielsweise der Kreuzchor, der Kammerchor, die Sinfoniker und Mitglieder des Heinrich-Schütz-Konservatoriums auftreten. Dies werden Mittags- und After-Work-Konzerte für Dresdner und Gäste sein. Dazu kommen regelmäßige Schulkonzerte, insgesamt 47 an der Zahl. Ein weiterer großer Partner sind die Dresdner Musikfestspiele, die acht Konzerte aus dem Festspielprogramm im neuen Saal geben werden. Doch wird es wie bisher auch Schlager- und volkstümliche Angebote geben? Immerhin stehen künftig nur noch 70 statt bisher 100 Abende dafür zur Verfügung. „Ich kann die Sorgen zerstreuen. Es gibt dazu eine Vorlage vom Stadtrat, die uns eine große inhaltliche Breite vorgibt, wie sie die Dresdner vor der Schließung des Kulturpalastes gewöhnt waren“, sagt Frauke Roth.

Vom Dixielandfestival über Konzerte des Bergsteigerchores, von Roland Kaiser bis hin zu Veranstaltungen der Volksmusik, Film mit Livemusik zu Harry Potter und Ballettproduktionen soll für jeden etwas dabei sein, verspricht Roth. So werden Gäste aus den Genres Rock, Pop, Musical, Comedy, Shows und Lesungen im neuen Konzertsaal zu erleben sein. Auch die Anfragen für Kongresse und Tagungen sei hoch. „Der Saal wird Ende März 2017 für die ersten Akustikproben des Orchesters zur Verfügung stehen. Ab der Eröffnung werden auch Konzertveranstalter die Möglichkeit haben, die neue Akustik kennenzulernen“, sagt Roth.

Mit der Ticketnachfrage ist sie sehr zufrieden, derzeit wird im Internet und im Besucherservice verkauft. „Viele Konzerte in den ersten beiden Monaten nach der Eröffnung sind bereits fast ausverkauft. Für die weiteren Angebote 2017/18 gehen wir im Mai in den Verkauf.“ Und wer sich nicht für ein Konzert entscheidet, für den hat Roth einen anderen Tipp: Es wird Führungen durch das Haus geben, sodass sich jeder die Veränderungen nach dem Umbau ansehen kann.

Nun müssen Stadtrat und Verwaltung eine Lösung finden, wie die Lücke von 250 000 Euro zu stopfen ist, die Roth zur Betreibung des Hauses für Wachpersonal, Garderoben und Einlasskontrollen fehlen. Auch die Philharmonie selbst ist in der Pflicht, Sponsoren zu finden. Das ist bei vergleichbaren Institutionen usus.

Am Eröffnungstermin, dem 28. April 2017 ändere sich nichts, sagt Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (Linke). Dann wird der für rund 97 Millionen Euro umgebaute Kulturpalast, in den auch die Haupt- und Musikbibliothek sowie das Kabarett Herkuleskeule einziehen, feierlich in Betrieb genommen.

