Kulturpalast: Planer handelten eigenmächtig Nachdem Prüfer die Kosten beanstandet haben, wird nach Schuldigen gesucht. Auch die Stadt hat Anteile.

Das Millionenprojekt Kulturpalast droht aus dem Ruder zu laufen. © André Wirsig

Der Bericht der Rechnungsprüfer war entlarvend: Pfusch, fehlende Untersuchungen, doppelte Planungen, teure Feiern, vergessene Baustelleneinrichtungen, eine extra teure Wandbekleidung und einiges mehr haben einen Nachschlag von rund sieben Millionen Euro verursacht. Mittlerweile gab es weitere Kostensteigerungen, das Millionenprojekt Kulturpalast droht aus dem Ruder zu laufen.

In der Stadtratssitzung am Donnerstag fragte Grünen-Fraktionschefin Christiane Filius-Jehne, wie genau das Risikobudget definiert ist und wer dafür verantwortlich ist, dass daraus 142 000 Euro für Feiern ausgegeben wurden. Denn das Budget war bereits aufgebraucht, deshalb wurden Nachschläge fällig. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) erklärte, dass s das Risikobudget für Baupreissteigerungen, unvorhergesehene Kosten, weitere Auflagen und spezielle Anforderungen wie Schalltechnik vorgesehen sei. Insgesamt waren rund 7,4 Millionen Euro eingeplant. Dass daraus auch die Grundsteinlegung und das Richtfest finanziert wurden, seien eindeutig Baunebenkosten, die aus dem Risikobudget genommen werden konnten. „Dadurch wurde die überregionale Kommunikation gewährleistet“, so Klepsch. Dies habe die KID, die den Kulti für die Stadt umbaut, gemeinsam mit der Verwaltung entschieden.

Filius-Jehne wollte auch noch wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass teure furnierte Faserzementplatten an den kompletten Wänden des Seitenfoyers verbaut wurden, obwohl diese Verkleidung nur für 40 Prozent der Wände vorgesehen war. „Da haben die Planer und Bauüberwacher, also gmp-Architekten, eigenmächtig eine Planänderung vorgenommen“, so Klepsch. Dies sei mit einer Vorgabe von Akustikern begründet worden, später habe das Architektenbüro auch eine Stellungnahme eines Akustikbüros dazu vorgelegt. Diese Änderung führte zu einem Kostenanstieg allein für diese Position von 319 000 Euro auf 1,1 Millionen Euro.

Einige Stadträte reagierten entsetzt auf die Planlosigkeit der Verwaltung und die Eigenmächtigkeit der Planer. Ob das Folgen haben wird, ist noch unklar. Derzeit untersuchen die Rechnungsprüfer auch die weiteren Nachschläge, die bereits bewilligt sind. Zudem liegen weitere Forderungen der Planer vor. (SZ/awe)

