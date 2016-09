Kulturpalast hat seine Fahne wieder

Studentin Eike Stöcker arbeitet am 4. August in Dresden am Wandbild „Der Weg der roten Fahne“ an der Westfassade des Kulturpalasts. © dpa

Denkmalgeschützte DDR-Kunst ist zurück. Rot-grau-weiß hängt ein steinernes Werk an der Westseite des Kulturpalastes – so, als ob es nie verschwunden gewesen wäre. „Der Weg der roten Fahne“ ist in den vergangenen Wochen restauriert worden. Das schützende Netz vor dem Riesenwandbild ist inzwischen abgehängt worden. Ernst Thälmann, Karl Marx und Walter Ulbricht blicken somit wieder herab.

Wie der gesamte Kulturpalastkomplex steht auch das Wandbild aus geklebten, winzigen Glasstückchen, die ab 1968 von Gerhard Bondzin zusammen mit einem Künstlerkollektiv und Studenten auf Beton geklebt worden, unter Denkmalschutz. Zu sehen ist der Kampf der Arbeiterklasse von der Deutschen Revolution 1848/49 bis zur DDR-Zeit. Seit Mitte der 1990er-Jahre hing das 30 mal zehn Meter große Kunstwerk hinter einem blickdichten Netz, bevor es Kunststudenten jetzt gesäubert und ausgebessert haben. Die Modernisierung des Kulturpalastes dauert bis 2017. (SZ/lk)

