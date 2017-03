Kulturpalast- Erinnerungen gesucht Wenn das Haus am 28. April wiedereröffnet wird, könnten Sie dabei sein.

Der Kulturpalast hat viele Facetten, genau wie die Erinnerungen, die SZ-Leser mit dem Konzerthaus verbinden. Ein nackter Rücken und Scham etwa, weil das lange Kleid bei einem Konzert hinten aufgerissen war. Doch dann die rettende Hand der Einlassdame mit Nadel und Faden. Oder schweißtreibende Stunden auf dem Kupferdach, das nach dem Bau von Hand poliert werden musste. Ganz weit vorn aber liegt die Philharmonie im Gedächtnis der Dresdner, deren Konzerte die Menschen begeisterten und es noch immer tun. Dass es nicht einfach war, an Karten zu gelangen, zeigen die Erinnerungen an durchwachte Nächte. Aber es gab scheinbar auch Tricks, um an die Karten zu gelangen.

Die Landeshauptstadt und die Sächsische Zeitung suchen die schönsten Erinnerungen an den Kulturpalast. Mehr als 50 davon sind bereits eingegangen. Mit den originellsten Anekdoten könnte es gelingen, dass Sie mit Begleitung bei der Eröffnung am 29. April dabei sind. (SZ/kh)

Schreiben Sie per Mail an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de oder postalisch an SZ-Stadtredaktion, Stichwort Kulturpalast, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden

