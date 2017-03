Kulturpalast-Erinnerungen gesucht Am 28. April wird das Konzertgebäude nach dem Umbau wieder öffnen. SZ-Leser können dabei sein.

Der Dresdner Altmarkt mit Blick zum Kulturpalast auf einer Postkarte von 1980 © Sammlung Holger Naumann

Während sich die Stadt-Politiker ärgern, dass die Arbeiten am Kulturpalast immer teurer werden und mittlerweile auf die 100-Millionen-Euro-Marke zusteuern, fiebern viele Dresdner der Eröffnung des Hauses entgegen. Verbinden sie mit dem Kulti doch unvergessene Erlebnisse vom Dixieland-Festival, von Philharmonie-Konzerten oder Auftritten von West-Stars wie Rex Gildo oder Katja Ebstein. Tausende DDR-Frauen erinnern sich an „Rosen für die Frauen“, die bunte Veranstaltung rund um den 8. März, deren Niveau rückblickend um Längen besser war als manch aktuelle Volksmusiksendung. Das Konzerthaus bot für jeden Geschmack etwas, und genau dafür liebten es die Dresdner.

Dass es auch künftig die Mischung sein wird, die das Angebot des Kulturpalastes ausmacht, ist im neuen Veranstaltungskalender verbrieft. Viele hatten befürchtet, dass es mit dem Einbau des neuen Konzertsaales, der den Akustikansprüchen der Philharmonie gerecht werden soll, nur noch Klassik-, aber keine Unterhaltungskonzerte mehr geben wird. Doch die Sorge war unbegründet. Dresden-Liebling Roland Kaiser tritt zur Eröffnung gleich dreimal dort auf – am 4., 5. und 6. Mai. Das Dixieland-Festival und die Jazz-Tage kehren zurück, ebenso wie der Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. Und Max Raabe besingt im Kulti demnächst seinen kleinen grünen Kaktus.

Fakt ist, dass das neue Haus nicht mehr wie das alte sein wird. Bekommt es doch mit der Hauptbibliothek und dem Kabarett Herkuleskeule auch neue Mieter. Doch gerungen wurde um das 1969 eröffnete Haus schon mehrfach. Das erste Mal noch vor seinem Bau. Geplant war zunächst ein monumentales Turmgebäude, dessen Vorbilder in Moskau und Warschau standen. Doch es kam alles anders, nachdem in Moskau ein Umdenken in der Architektur begann. Dies setzte sich bis nach Dresden durch, ein Entwurf von Leopold Wiel wurde favorisiert. Unter Regie der Architekten Wolfgang Hänsch und Herbert Löschau wurde der Kulturpalast dann gebaut, der erste Entwurf aber mehrfach verändert.

Während viele Dresdner dem Konzertsaal eng verbunden waren, wurden nach der politischen Wende Stimmen laut, die das Haus abreißen wollten. Vieles kam zusammen. Die Philharmoniker kritisierten die Akustik im Mehrzwecksaal, der Brandschutz entsprach nicht mehr den Anforderungen, das Gebäude war verschlissen. Der Stadtrat votierte für den Umbau. 2012 schloss das Haus, anderthalb Jahre später begannen die Umbauarbeiten.

Für Architekt Wolfgang Hänsch war es bitter, mitansehen zu müssen, wie der Saal verschwand. Vor mehreren Gerichtsinstanzen hatte er für die Anerkennung des Urheberrechts geklagt – umsonst. Inzwischen hat der Endspurt am Kulturpalast begonnen, die Arbeiter sind in drei Schichten an sieben Tagen auf der Baustelle. Es wird knapp, aber zur Eröffnung am 28. April soll bis auf die Außenanlagen alles fertig sein.

Haben Sie im Parkett gesessen, als Udo Jürgens im Kulti seine Hits schmetterte? Oder als Karl-Heinz Drechsel in seiner unvergleichlichen Art beim Dixieland-Festival moderierte? Gab es trotz der Blumenknappheit eine Rose für jede Frau bei den Frauentagsveranstaltungen? Hat Rex Gildo wirklich mal einige Damen in der ersten Reihe mit Küsschen beglückt oder sind das alles nur Gerüchte? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Kulturpalast? Wie schwer war es, Karten zu ergattern? Mussten Sie dafür tagelang anstehen?

Die Sächsische Zeitung freut sich auf ihre Erlebnisse, die wir veröffentlichen möchten. Wer sich Zeit nimmt, sie aufzuschreiben, kann vielleicht bei der offiziellen Wiedereröffnungsfeier des Kulturpalastes dabei sein. Wir wählen die interessantesten Erinnerungen aus – und belohnen die Einsender mit je zwei Eintrittskarten.

Zuschriften bitte per Mail unter Stichwort Kulturpalast an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de oder per Post an Sächsische Zeitung, Stadtredaktion Dresden, 01067 Dresden, Ostra-Allee 20

Buchtipp „Der Dresdner Kulturpalast. Eine Zeitreise von 1969 bis heute“ von Bettina Klemm, Verlag Bild und Heimat, 14,99 Euro

