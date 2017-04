Kulturpalast-Brunnen sprudeln pünktlich zur Eröffnung Der Vorplatz ist fast fertig. Bis 26. April bleibt er noch gesperrt, dafür leuchten die Wasserspiele bald in allen Farben.

Dieser Brunnen hat unter der Wasseroberfläche LED-Scheinwerfer, die beinahe unendlich viele Farbvarianten kreieren können. Zur feierlichen Eröffnung des Kulturpalastes sollen sie leuchten. © Sven Ellger

Früher waren sie aus eingefärbtem Beton, heute schmücken 16 Zentimeter dicke Granitplatten in hellgrau, Anthrazit und Rot den Vorplatz des Kulturpalastes. Die Platten aus China sind fertig verlegt, nur die Fugen müssen noch gefüllt werden. „Wir benötigen diese Dicke, weil der Platz zur Reinigung und Wartung auch befahren wird“, sagt Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz. Außerdem seien die neuen Natursteinplatten wesentlich haltbarer als die alten Betonsteine.

Pünktlich vor der Wiedereröffnung des Kulturpalastes am 28. April ist die ursprüngliche Vorplatz- Gestaltung mit ornamentalen Flächen vollendet. Mit einem Plattenmaß von 1,04 Metern mal 1,04 Metern sind die Granitflächen streng auf das Stützenraster des Hauses ausgerichtet. 2,5 Millionen Euro hat die Stadt in die Neugestaltung der Außenanlagen investiert. Auch der rund acht Meter breite Streifen entlang der Fassade ist fertig, bleibt aber, wie der Rest des Platzes und der Seitenflächen, noch bis 26. April gesperrt, damit an den Balkonunterseiten des Kulturpalastes die Außenbeleuchtung installiert werden kann. Die Oberflächen an der Ost- und Nordseite des Palastes sind ebenfalls fertig. Restliche Fugenarbeiten, die Montage der Fahrradbügel sowie von Abfallbehältern starten am 18. April. Auf der Arkaden-Westseite an der Schloßstraße werden die Platten an die Bestandsfläche angepasst. Die Fahrradbügel werden erst nach der Beräumung der Baucontainer nach dem 31. Mai eingebaut.

Das schönste Detail auf dem Kulti-Vorplatz sind die drei Wasserbecken, die originalgetreu in den Abmessungen 7,33 Meter mal 7,33 Meter wiederaufgebaut wurden. Jedes bietet eine Wasserfläche von rund 120 Quadratmetern und kann einzeln betrieben werden. Jeweils 52 Weißwasserdüsen, bei denen zusätzlich Luft eingespeist wird, erzeugen ein Wasserbild, das dem historischen Vorbild weitestgehend entspricht. Möglich sind sogar Sinuskurven.

Besonderes Highlight sind jetzt die 52 DMX-programmierbaren LED-Unterwasser-Scheinwerfer pro Becken in Rot, Grün, Royalblau, Weiß und Amber. Damit können die Fontänen beleuchtet werden. „Die Farben sind untereinander mischbar und lassen eine Vielzahl von Farbvarianten zu“, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Ihre Inbetriebnahme am 26. April von 10 bis 23 Uhr vor dem Kulturpalast wird ein Höhepunkt sein. Natürlich hat es dieses Farbenspiel im Original nicht gegeben. Aber bei der Neugestaltung dürfen durchaus neue Details hinzukommen.

Die Behindertenparkplätze an der Galeriestraße werden erst nach der Fertigstellung des „Moritzhauses“ ausgewiesen. Zuvor können Besucher des Kulturpalastes jedoch trockenen Fußes durch den neuen Gang von der Tiefgarage am Altmarkt ins Konzerthaus laufen. Auch auf die Sitzauflagen auf den Granitblöcken zwischen den Brunnen müssen Dresdner und Gäste noch bis zur ersten Maiwoche warten, bis sie montiert werden. „Noch vor zwei Monaten hatten wir Sorge, nicht fertig zu werden. Doch jetzt wird zur Eröffnung fast alles perfekt“, sagt der Straßenbauamtsleiter.

