Kulturkraftwerk entdecken: die letzten Tickets Der historische Industriebau in Dresdens Mitte wird nächste Woche offiziell eröffnet. Beim SZ-Entdeckertag am Sonntag können sich SZ-Leser schon vorher umschauen. Heute gibt es dafür noch mal ein paar der begehrten Tickets.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Balletttänzerinnen Hannah Kelly (l.) und Dominica Herrero Gimeno empfangen die Gäste vor der neuen Staatsoperette im Kraftwerk Mitte zur Eröffnung. © Ronald Bonß Die Balletttänzerinnen Hannah Kelly (l.) und Dominica Herrero Gimeno empfangen die Gäste vor der neuen Staatsoperette im Kraftwerk Mitte zur Eröffnung.

Ein moderner Anbau ans alte Kraftwerk birgt Bühnen, Probenräume, Lager, Garderoben und führt zu den Spielstätten.

Ende kommender Woche gibt es die feierliche Eröffnung. Aber schon vorher dürfen die Besucher des SZ-Entdeckertages am 11. Dezember in der Zeit von 10 bis 18 Uhr das Haus besichtigen. Auf sie wartet ein spannende Symbiose aus historischer Industriearchitektur und modernem Kulturbau. Während des Rundgangs vor und hinter den Kulissen können sich die Besucher ein Bild vom Kraftwerk machen.

Das ist zu sehen

Der einstündige Rundgang führt von der Kleinen Bühne und der Studiobühne des Theaters Junge Generation (TJG) zum Kranfoyer in der ehemaligen Maschinenhalle. So heißt die neu eingezogene Ebene, über der noch der alte Portalkran hängt, mit dem einst Bauteile zu den Generatoren transportiert wurden. Die nächste Station ist der Saal der Staatsoperette. Seine Wände sind mit roten Dreiecken ausgekleidet, die eine gute Akustik im Raum gewährleisten. Auf fast jedem der 700 Plätze in Parkett und Rang soll so ein Klangerlebnis erster Güte möglich werden. Über die Hinterbühne der Operette geht es in den nächsten Raum, den sonst nur wenige zu sehen bekommen: das Bühnendekorationslager der Operette. Hier lagern die Kulissen für zahlreiche Stücke, mitunter bis unter die hohe Decke gezogen.

Weiter geht es zur mit bunten Sitzen ausgestatteten Großen Bühne des Theaters Junge Generation. Auch diese Bühne verfügt über ein Dekorationslager, das anschließend besichtigt werden kann. Für die abschließenden Räume müssen die Besucher hoch hinauf. Im vierten Stock befinden sich die Probebühnen für Orchester, Chor, Schauspieler und Sänger.

Noch mehr entdecken

Das Gelände des Kraftwerkes Mitte umfasst viele weitere Gebäude, die teilweise saniert sind und bereits neue Nutzer gefunden haben. So etwa die Heinrich-Böll-Stiftung in der ehemaligen Trafohalle an der Schaltanlage. Auch sie öffnet ihre Türen von 11 bis 17 Uhr zum Entdeckertag. Zu sehen gibt es Kurzfilme und die Ausstellung „Ich bin Etikette“. Im Seminarraum kann die eigene Vorstellung von Politik und politischer Bildung zu Papier gebracht werden.

Die Hochschule für Musik bietet Führungen durch ihre Räume im Lichtwerk an. Hier sind neben Übungs- und Bandprobenräumen auch ein Computerkabinett und ein Instrumentenlager entstanden.

Im Kraftwerk Mitte, wo bis vor wenigen Jahren noch Energie produziert wurde, befindet sich auch das Dresdner Energie-Museum der Drewag. Darin sind Zeitzeugnisse aus über 100 Jahren zusammengetragen, wird die Energieversorgung in Filmen und Vorträgen gezeigt. So unter anderem die Geschichte der Dresdner Gasversorgung und der Weg des Wassers - von der Quelle bis zur Wiederaufbereitung. Die Sächsische Zeitung ist mit verschiedenen Angeboten in der Kunsthalle vertreten, wo sich auch die beiden Theater und die Drewag präsentieren. Das Gebäude wird im kommenden Jahr fertiggestellt. Geplant sind darin Ausstellungen und Lesungen. ‹

Hier gibt’s noch Tickets

Es ist gelungen, noch weitere Karten für den SZ-Entdeckertag am 11. Dezember bereitzustellen. Sie sind ab heute gegen eine Schutzgebühr von einem Euro in allen SZ-Treffpunkten erhältlich. Außerdem können sie telefonisch unter 0351 4864-2002 bestellt werden. Bei Zusendung wird Porto berechnet. Pro Person werden maximal vier Tickets abgegeben. Es gelten Zeitfenster, die von den Besuchern einzuhalten sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Karten aufgrund des großen Interesses schnell ausverkauft sein werden. (SZ/kh)









