Kulturinsel startet in neue Saison Am Sonnabend öffnet die Trollpforte wieder. Die jüngsten Besucher sind am Nachmittag zu einer Mutprobe aufgefordert.

Mit dem traditionellen Weckerrasseln beginnt am Sonnabend die neue Saison auf der Kulturinsel Einsiedel. 10 Uhr öffnet die Trollpforte – und von da an können die Besucher wieder zu den Inselgeistern, die dann hoffentlich alle wach sind. Denn am frühen Nachmittag wartet auf die Kinder eine besondere Überraschung: Der Inselgeist Modelpfutz hat seinen Schlüssel verbummelt und kann ihn allein nicht finden. Also müssen die Jungs und Mädchen ihm beim Suchen helfen und dabei manche Mutprobe bestehen. Die Suche nach dem verlorenen Schlüssel beginnt 14 Uhr.

Bis Ende April können die Gäste zu geringerem Eintritt in den Freizeitpark, informiert die Kulturinsel. Statt 13 Euro zahlen Erwachsene jeweils neun Euro und Kinder kommen für sechs statt neun Euro auf die Insel. Diese hat dann wieder alle ihre Einrichtungen bis 18 Uhr geöffnet. Dazu lohnt sich ein Abstecher an das polnische Neißeufer. Dort warten die erste deutsch-polnische Büffel-WG und das Baumhausdorf im Erlensumpf auf die erlebnishungrigen Besucher. Ebenso ein Skulpturenpark und ein Ziegenschloss mit Labyrint. (SZ/sg)

www.kulturinsel.de

