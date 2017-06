Kulturinsel in Schweizer Zeitung Die NZZ warb jetzt für einen Besuch im Ferienpark „ganz im Osten Deutschlands“.

Im Bild: Die Kulturinsel Einsiedel bei Zentendorf. © André Schulze

So berichtete die NZZ im Reiseteil über die Kulturinsel.

Freitags ist in der internationalen Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung Reisezeit. Dann werden Ziele in nah und fern vorgestellt. Am vergangenen Freitag nun empfahl die Schweizer Zeitung nun eine „Gute Nacht im Schwefelbumsling“ und warb damit für einen Aufenthalt auf der Kulturinsel Einsiedel. Es sei ein „verrückter Freizeitpark, sagen die einen, ein ,turisedisches’ Freilichtmuseum, die anderen (die es besser wissen“, schreibt Autor Franz Lerchenmüller.

Dass Schweizer Zeitungen auf die Kulturinsel nördlich von Zittau aufmerksam werden, ist eher selten der Fall, sagt Eugen Valtin, Marketing-Mitarbeiter der Anlage in Zentendorf. Dieses Mal hatte der Freizeitpark über einen Pressedienst Informationsmaterial an Schweizer Journalisten verteilen lassen, einer zumindest sah sich die Kulturinsel an und schaffte es, die Redaktion der NZZ dafür zu interessieren. So landete der Park in einer der wichtigsten Zeitungen der Schweiz.

Obwohl Schweizer Touristen neben polnischen und tschechischen zahlenmäßig einer der größten unter den ausländischen Gästen in der Oberlausitz ausmachen, zählt die Kulturinsel wenige Besucher aus der Schweiz. „Das ist eher die Ausnahme“, sagt Valtin. Zumal es schwer falle, in dem Land ein zugkräftiges Marketing aufzubauen. So beschränkt sich die Anlage an der Neiße auf ihre Online- und Facebook-Seite, um auch in die Schweiz zu wirken. Anders sieht es hingegen im Nachbarland Österreich aus. „Da kennen mehr die Kulturinsel“, sagt Eugen Valtin. „Dort haben wir einige Spielplätze und Hotels ausgestattet, und so spricht sich die Kulturinsel herum.“

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Valtin zufrieden: „Wir haben zehn Prozent mehr Übernachtungen und Theaterbesucher als im Vorjahr.“ Der nächste Höhepunkt steht am Wochenende bevor, wenn am Sonnabend, ab 16 Uhr, die Sommersonnenwende gefeiert und dazu ein neuer Aussichtsturm im polnischen Erlebnisdorf Bielawa Dolna eingeweiht wird.

