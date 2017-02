Kulturinsel Einsiedel kann sich erweitern Für die Jakobwiese bei Kahle Meile gibt es jetzt einen Bebauungsplan. Eine Unwägbarkeit aber bleibt.

Die Kulturinsel Einsiedel ist bekannt für ihre verüückten Events - wie hier zum Männertag 2015. Nun soll der Freizeitpark erweitert werden. © Rolf Ullmann

Die Kulturinsel kann sich in Richtung Kahle Meile ausbreiten. Am Donnerstag beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan für die Jakobwiese, die östlich der Staatsstraße und zwischen Kahle Meile und dem Freizeitpark liegt. Somit ist auch von den Behörden Grünes Licht gegeben für die weiteren Vorhaben der Insulaner. Am Donnerstag nahm der Gemeinderat die Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken vor. Zwei Auflagen bleiben, die einmal tierischer und zum anderen verkehrstechnischer Art sind.

Seit sieben Jahren arbeitet die Kulturinsel an dem Projekt Jakobwiese. Auf den Tag genau vor einem Jahr und vier Monaten fasste der Gemeinderat von Neißeaue den Beschluss zum Aufstellen eines Bebauungsplanes für dieses Gebiet. Da blieb der Zauneidechse viel Zeit, um sich dort anzusiedeln. Nun sorgt das geschützte Tierchen für zusätzliche Auflagen. Um durch die geplanten Bauvorhaben ihren Lebensraum nicht zu zerstören oder das Reptil zu verjagen, müssen Vorkehrungen getroffen werden. Diese werden sich in zusätzlichen Schutzzäunen, Steinschüttungen und Totholzbeständen zeigen. Und: wird so ein Tier entdeckt, muss es vom Fachmann umgesetzt werden, so will es der Naturschutz.

Größer werden muss der Feuerlöschteich. 300 Kubikmeter Wasser soll er aufnehmen können. Die anfangs geplanten 96 Kubikmeter reichen nicht, es sei denn, sie lagern in einem unterirdischen Behälter, aus dem sie im Gegensatz zu einem Teich nicht verdunsten. Dieser ist aber nicht vorgesehen. Beim Anlegen des Feuerlöschteiches ist darauf zu achten, dass aller 20 Meter im Teich eine „Ausstieghilfe“ für Tiere angebracht wird. Falls eine Zauneidechse mal ins Wasser plumpst.

Was für die Besucher und vor allem die Fahrzeugführer von Interesse ist, dass sich der Bereich der Geschwindigkeitsreduzierung vergrößern soll. So schlägt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr vor, einen Fußgängerüberweg zur Jakobwiese zu schaffen und eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h vorzunehmen. Das betrifft den gesamten Abschnitt der Staatsstraße ab Ausgang Kahle Meile bis zur Einfahrt zur Neißefähre in Richtung Zentendorf. Bisher wird in der Saison nur der Bereich zwischen Parkplatz und Trollpforte auf 50 km/h reduziert.

Das ist der Blick in die Zukunft. Zuvor werden die Insulaner erst mal neue Attraktionen schaffen müssen, die die Leute auf die Jakobwiese locken werden.

