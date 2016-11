Kulturhaus in Rietschen soll Bolzplatz bekommen Lernen, Sport machen und feiern können die Rietschener in der Fema. Nun soll sie auch außen ansprechender werden.

Das Kulturhaus in Rietschen.



Pause an der Freien Schule Rietschen. Kinder rennen auf dem Bolzplatz herum. Der Rasen ist vor den beiden Fußballtoren zu Matsch geworden. Dahinter spannt sich ein dünner Drahtzaun zwischen rostigen Pfosten. „Der Zaun steht seit DDR-Zeiten“, sagt Bürgermeister Ralf Brehmer (SPD) bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Die Gemeinde plant deshalb, ihn zu verändern. Aber das ist nicht alles: Das gesamte Gelände um das Kulturhaus will Rietschen neu gestalten.

Dazu hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefasst. Eine Vorplanung führt vor Augen, wie sich das Gelände verändern könnte. Die Gemeinde möchte den besagten Zaun entfernen und nur um den Schulhof herum wieder errichten. Der Bolzplatz soll auf einer Fläche von 15 auf 18 Meter geschottert werden. Große Netzwände fangen dann herumschnellende Bälle ab. Dazu kommen zwei Basketballkörbe. Um ein neues Klettergerät soll ein Fallschutz aus Sand oder geeigneten Bodenplatten liegen. Ein Schulgarten und ein Grünes Klassenzimmer sind angedacht, die in Zukunft Möglichkeit zu naturnahem Unterricht bieten könnten.

Aber nicht nur die Freie Schule, auch Fitnessstudio, Kegelbahn und Bibliothek sind in dem Kulturhaus untergebracht und sind wichtige Punkte im Leben vieler Rietschener. Außerdem lockt die Halle zu großen Veranstaltungen wie dem Auftakt der Saison des Karnevalsvereins am vergangenen Wochenende. Die wichtigste Maßnahme ist hier, das gesamte Gebäude für alle erreichbar zu machen – barrierefrei. Für den Kegelverein sieht der Plan eine Hecke um die bestehende Sitzecke vor. Durch ihre Vielseitigkeit passt das Außengelände der Fema in das Ziel der Leader-Förderung, das den Neu- und Ausbau öffentlicher Freianlagen für Jung und Alt unterstützt. Einen Projektantrag hat die Gemeinde bereits eingereicht. Im Haushalt für nächstes Jahr sollen 265000 Euro zur Verfügung stehen. Bei 70 Prozent Förderung kann Rietschen bis zu 100000 Euro Zuschüsse erhalten. „Leider ist die Regenentwässerung nicht förderfähig“, teilt Ralf Brehmer mit.

Denn die Gemeinde beschäftigt noch ein anderes wichtiges Thema: Wie Niederschläge vom Gelände abgeleitet werden können. „Wir haben mit dem Gebäude einige Sorgen“, erklärt Ralf Brehmer. Bei starkem Regen ist bereits mehrmals Wasser eingedrungen. Nicht nur vom Dach, auch aus der Umgebung laufe das Wasser hierher. Geplant ist deshalb, den Boden vorhandener Grünflächen neu zu formen, um das Wasser fernzuhalten. Eine fahrende Kamera hat außerdem gezeigt, dass das ableitende Rohrsystem an mehreren Stellen eingebrochen ist. Auch ein Rohrsystem ist Teil des Plans, das die Niederschläge in Richtung Rothenburger Straße abtransportieren kann.

Der Rietschener Ortswehrleiter Bernd Weise meldet sich zu diesem Thema zu Wort und merkt an, dass die Stellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge momentan nicht gut gelöst seien. Einer von ihnen befinde sich gegenwärtig zu nah am Gebäude. Ralf Brehmer versichert ihm, dass die Flächen gemäß Feuerwehrplan eingerichtet werden. Da das Projekt sich im Moment in der Vorplanung befinde, seien ohnehin einige Details nach und nach zu klären. Der Rat beschließt das Projekt einstimmig.

