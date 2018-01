Kulturhauptstadt: Der Weg ist das Ziel Zittaus OB und eine Professorin haben für eine Bewerbung geworben. Und alle regionalen Partner hörten zu, auch Löbaus Oberbürgermeister.

Zittauer will Kulturhauptstadt werden: Illumination an der Fassade des Salzhauses. Feuershow von Dhyana an beiden Tagen ab Einbruch der Dunkelheit // Weihnachtliche © Sampedro

Zittaus Oberbürgermeister und die österreichische Professorin Elisabeth Leitner haben beim Neujahrsempfang ein Plädoyer für eine Zittauer Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ gehalten. Unter den mehreren Hundert Zuhörern im Theater waren wichtige Adressaten für diesen Appell: Als potenzieller Partner war auch Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz nach Zittau gekommen, ebenso wie die anderen Oberbürgermeister des Sechs-Städte-Bundes, Vertreter aus Polen und Tschechien vom Liberecer Bezirkshauptmann bis zum Bogatyniaer Bürgermeister, der Landrat und nicht zuletzt viele Bürgermeister der umliegenden Gemeinden und Vertreter der heimischen Wirtschaft und Kultur. Ihnen rief der Zittauer OB Thomas Zenker zu: „Wir brauchen Sie!“

Das Ziel der Bewerbung ist weniger der Titel an sich. Er wäre nur die Krönung. Vielmehr geht es darum, einen Prozess anzuschieben, in dem sich die Region neu erfindet. Bisher werde sie in bestimmte Schubladen gesteckt, sagte Zittaus OB. Dazu zählen sicher „wirtschaftlich abgehangen“, „überaltert“, „Armenhaus Deutschlands“ und einige mehr. Zum Teil „sehen wir uns selbst in diesen Schubladen“, beklagte er. Mit der Bewerbung soll über die touristische und wirtschaftliche Vermarktung der Region hinaus eine Debatte angestoßen werden, an deren Ende wieder „stolze Oberlausitzer“ stehen, sagte der OB. Zu diesem Prozess gehören auch die Nachbarn in Polen und Tschechien. In diesem Zusammenhang betonte Zenker, dass die Öffnung Europas die größte Chance für Zittau ist.

Der OB machte klar, dass die Bewerbung nicht aussichtslos ist, obwohl Zittau weder die größte, noch wichtigste aller Städte sei. Zittau und die Region haben seiner Ansicht nach so einen starken Europa-Bezug wie kein anderer der deutschen Bewerber, die sich derzeit abzeichnen. Er fasste seine Ausführungen mit zwei Sprichwörtern zusammen: „Der Weg ist das Ziel“ und „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“

Wie der Weg das Ziel sein kann, verdeutlichte Prof. Elisabeth Leitner von der Fachhochschule Kärnten, die seit 15 Jahren zum Thema Kulturhauptstadt forscht. Bei der Bewerbung gehe es nicht um neue Bauten. „Diese Zeit ist vorbei“, sagte sie. Vielmehr geht es um einen Entwicklungsprozess, der viele Jahre wirkt. So hat sie zum Beispiel festgestellt, dass 2012 noch 67 von einst 111 Projekten in Graz wirkten – neun Jahre, nachdem die österreichische Metropole Kulturhauptstadt Europas war. Die Region soll sich unter Beteiligung der Bürger zum Beispiel fragen: Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam leben? Was macht der demografische Wandel? Was bedeuten Grenzen für unser Leben? Wozu brauchen wir den Titel? Aus den Antworten sollen Ziele abgeleitet und umgesetzt werden. Dass dieser Prozess nicht einfach ist, weiß die Professorin. „Kulturhauptstadt muss wehtun“, sagte sie. Sonst bringe es nichts.

zur Startseite