Kulturfest ohne Trampolin auf dem Görlitzer Lutherplatz Die Beschaffung eines geeigneten Klebers hat zu viel Zeit in Anspruch genommen.

Der Lutherplatz beim Fairwandelt-Fest im vergangenen Jahr. © Jens Trenkler

Görlitz. Wenn am heutigen Sonnabend, ab 14 Uhr, das Fest „Fairwandeln“ auf dem Lutherplatz gefeiert wird, dann können die Kinder nicht das große Trampolin auf dem Platz benutzen. Unbekannte hatten die Fallschutzplatten am Trampolin mutwillig von der Metallumrandung heruntergerissen, so dass die Anlage gesperrt wurde. Ohne diese Platten darf das Trampolin nicht benutzt werden. „Leider hat die Beschaffung eines geeigneten Klebers viel Zeit in Anspruch genommen“, erklärt Spielplatz-Planer Christian Freudrich aus dem Rathaus. „Entsprechende Witterungsbedingungen vorausgesetzt – es braucht absolute Trockenheit –, werden die Platten voraussichtlich nächste Woche durch die Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes erneut aufgeklebt“. Das Trampolin auf dem Lutherplatz bereitet der Stadt aufgrund der intensiven Benutzung, aber auch wegen sinnloser Zerstörung immer wieder große Sorgen. Die Folgen sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten mit hohen Kosten und großem Zeitaufwand. (SZ)

