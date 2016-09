Kulturfabrik Meda und Kronenkino erhalten Sonderpreis Das gemeinschaftliche Projekt aus Mittelherwigsdorf wurde auf der jährlichen Filmkunstmesse in Leipzig für ein besonders gutes Jahresprogramm 2015 ausgezeichnet.

Veronika Kirchmaier und Thomas Pilz, Kulturfabrik Meda, Mittelherwigsdorf © Matthias Weber

Zittau. Auf der jährlichen Filmkunstmesse in Leipzig vergibt die Mitteldeutsche Medienförderung Preise für besonders gute Jahresfilmprogramme. In diesem Jahr geht der Sonderpreis für alternative Spielstätten an das Jahresprogramm der Kulturfabrik Meda und des Kronenkinos. Veronika Kirchmaier und Thomas Pilz nahmen am Dienstagabend den Preis bei der festlichen Verleihung in den Salles des Pologne in Leipzig entgegen. Er ist mit 5 000 Euro dotiert. (szo)

zur Startseite