Kulturfabrik feiert Geburtstag Alles steht in Hoyerswerda im Zeichen des magischen „R": Ratte und Rock 'n' Roll!

Das Trio „Big Fat Shakin’“ spielt am Sonnabend an Hoyerswerdas Braugasse 1 zündende 50er-Jahre-Klänge. © M.M.Photographie

Seit zwei Jahren ist nun schon wieder das Bürgerzentrum in der Hoyerswerdaer Altstadt eröffnet und belebt, wundern sich die Kulturfabrikanten selbst ein bisschen, wie rasch die neue Zeit an ihrem alten Stammsitz schon wieder verflossen ist. Deshalb wird am Sonnabend der diesjährige Geburtstag in der grundlegend sanierten Braugasse 1 groß gefeiert – mit allen, die wollen und können; Stammgästen, Neugierigen, Zufallsbesuchern, Sponsoren und Partnern.

Einlass ist schon 19 Uhr, pünktliches Erscheinen wird empfohlen. Zum Einen, um sich in Ruhe die wunderbare Ausstellung „Kunstraum IV“ mit Arbeiten von Matthias Körner ansehen zu können, und zum Zweiten, um im Café Auszeit einen Platz zu bekommen. Denn dort startet die Feier um 20 Uhr mit einer (mit zahlreichen Kleinkunstpreisen geehrten) Puppencomedy. „Ursula von Rätin“, die überlebensgroße Ratte, die auch schon bei einem Hoyerswerdaer Neujahrskonzert einen grundgrotesken Auftritt hatte, gibt sich die Ehre: eine Mischung aus Puppenspiel, Entertainment, Chanson und Satire. Nur eins ist sicher: Nichts ist sicher! Ganze Populationen sind vom Aussterben bedroht. Lediglich eine Art wird alle anderen überleben. Die Kabaratte, „Ursula von Rätin“! Auf ihre Erkenntnisse darf man gespannt sein – originell, gewitzt, nachdenklich, auf jeden Fall mit Biss und (man bedenke das Neujahrskonzert!) ganz schön musikalisch.

Weiter geht es um 21 Uhr im Saal mit einer kleinen Tanzshow und einem Schnellkurs in Rock 'n' Roll und Swing mit dem Tanzclub Schwarz-Gold Hoyerswerda. Dies dürfte eine gute Grundlage für das Mittanzen bei der der anschließenden Show von „Big Fat Shakin’“ sein. Die Leipziger Band bietet mit viel Witz und Ironie eine Überdosis Rock 'n' Roll, ein Feuerwerk an saftigen Hits, eine irre Show und unbändige Spiellaune, wie es heißt. Drei Jungs und Miss Magenta McKinley am Kontrabass präsentieren eindrucksvoll Rockabilly, Rock 'n' Roll, Surf und Rockklassiker im 50er-Jahre-Gewand. Ein Feuerwerk aus unsterblichen Hits von Elvis Presley, Eddie Cochran, Johnny Cash und Chuck Berry – Songs von Brian Setzer und Dick Dale inklusive!

Davor, dazwischen und vor allem danach gibt’s eine Rock’n’Roll-Party mit DJ The Rockin’ Pebble aus Cottbus.

Geburtstagsfeier in derKulturfabrik Hoyerswerda, Bürgerzentrum Braugasse 1, Sonnabend ab 20 Uhr.

