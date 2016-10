Kulturbetrieb macht Verluste Nach dem Dach- und Deckenschaden gab es weniger Besucher. Der Umsatz sank um 90 000 Euro.

Das vergangene Jahr war kein gutes für die Börse. Durch den Dach- und Deckenschaden musste das Haus mehrere Wochen geschlossen bleiben. Unterm Strich steht ein Fehlbetrag in Höhe von 672 000 Euro, so Börsenchef Thomas Kretschmer.

Anfang Februar musste der Festsaal für fast zwei Wochen für Gäste gesperrt werden, weil ein großes Stück Putz von der Decke gestürzt war. Kurz danach wurden weitere Schäden am Dach entdeckt. Bis in den Frühherbst konnte das Haus nicht genutzt werden. „Der Besucherschwund dauerte dann bis Ende des Jahres an“, so Thomas Kretschmer. So blieben die Einnahmen unter den Erwartungen. Der Ticketverkauf sank von 300 000 auf 170 000 Euro. Gleichzeitig konnte man zwar bei den Künstlergagen sparen, die Personal- und Betriebskosten blieben dennoch die gleichen.

Ziel ist es laut Kretschmer, in Zukunft den Bilanzverlust abzubauen und einen kleinen Gewinn zu erwirtschaften. Das Jahr 2016 lief immerhin schon deutlich besser. „Das erste Halbjahr war gut. Die Veranstaltungen gut besucht und vier sogar schnell ausgebucht.“

Der Dachschaden habe gezeigt, dass die Kulturbetriebsgesellschaft für solche unvorhersehbaren Dinge keine Reserven hat.

Wobei die Kosten für die Reparatur der Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig übernahm. Und auch dort sorgte der Posten Börse für erhebliche Belastungen, so Geschäftsführer Jörg Morgenstern. Rund 130 000 Euro wurden ausgegeben.

