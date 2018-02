Zwischen Zaun und Wagenburg Fast 2 000 Fans feierten in Dresden den Indie-Pop von Kettcar. Speziell bei einem Song gab es kein Halten mehr.

Eine halbe Runde durch die Stadt im Cockpit eines Linienbusses, komische Leute, komische Gegend und am Ende eine ernüchternde Erkenntnis: „Wenn du das Radio ausmachst, wird die Scheißmusik auch nicht besser.“ Mit einem Schwarz-Weiß-Video im Bühnenhintergrund und nach vorne drängendem Vielfarb-Sound eröffneten die Herren der Gitarrenpop-Combo Kettcar am Mittwoch ihr Konzert in Dresden ganz ohne Aufwärmphase.

Fast 2 000 Menschen sangen im großen Saal des Alten Schlachthofs vom Start weg die wichtigsten Zeilen mit. Beim Eröffnungssong „Trostbrücke Süd“ vom aktuellen Album „Ich vs. Wir“ klappte das besonders gut. Das abschließend vierfach wiederholte „Scheißmusik“-Fazit bekam dabei keineswegs einen ironischen Anstrich. Besser saßen die Chöre noch bei älteren Nummern, allein deren Ansage löste oft genug etliche Jubelkiekser aus.

Hadern mit dem Sound

Prinzipiell hatte gute Karten, wer die Texte auswendig kannte. Zu verstehen war schon kaum, was Frontmann Marcus Wiebusch zwischendurch sagte. Sein gesungenes Wort blieb auf dem Weg zum Publikum größtenteils irgendwo auf der Strecke. Was bei einer Death-Metal-Kapelle oder den Kollegen von Bummbumm-Scooter vielleicht weniger ins Gewicht fiele, im Kettcar-Konzert allerdings das Zuhör-Vergnügen arg trübte. Hat die Band doch tatsächlich etwas mitzuteilen und dafür sogar die passenden Sätze gefunden. Wiebuschs Talent, in seinen Songs Geschichten zu erzählen, die pralles, echtes Leben einfangen und dabei ohne Plattheiten und Baukastenformulierungen auskommen, schimmerte dennoch durch. Nur hätte es bei besserer Abmischung halt ein helles Leuchten werden können.

Dieses flackerte speziell bei „Sommer 89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ dann doch auf. Die Nummer saß musikdramaturgisch perfekt wie im Studio, den Rest machte wiederum die Geschichte. Der unaufdringlich-stimmige Bogen von der 1989er-Flucht vieler Sachsen via Ungarn in den Westen bis ins Heute kann einem schon mal ein Gänsehäutchen aufzwingen. Oder zum Begeisterungssturm anregen. Beide Phänomene ließen sich im Alten Schlachthof beobachten.

Zwischenrein durfte bei Liebesliedern wie „Balu“ geschwelgt, beim zutiefst kämpferischen „Wagenburg“ innerlich die Faust geballt werden. Und „Der Tag wird kommen“ von Wiebuschs 2014er-Soloalbum „Konfetti“ löste kollektives Armewedeln aus. Einigkeit in allen Punkten und finales Anstehen am Verkaufsstand. Es kann schließlich nicht schaden, die Texte zu Hause nachwirken zu lassen.

