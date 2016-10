Zwischen Semperoper und Sotschi Der Chef des Semperopernballs Hans-Joachim Frey geht als Kulturmanager nach Russland.

Auch wenn er bald nach Russland geht, will Hans- Joachim Frey Impresario des Semperopernballs in Dresden bleiben. © Ronald Bonß

Davon träumt jeder Kulturmensch. „Mach dir keine Gedanken über Geld und Budget“, habe man ihm in Russland erklärt. Da konnte Hans-Joachim Frey natürlich nicht Nein sagen zu dem verlockenden Angebot. Der Chef des Dresdner Semperopernballs und frühere Direktor der Semperoper, der zurzeit im österreichischen Linz tätig ist, wird Leiter eines neuen Kulturzentrums im russischen Sotschi. Frey, selten um einen Superlativ verlegen, spricht von einem Job in der kulturellen Champions League und hat bereits eine Vision formuliert: Sotschi soll unter seiner Regie zum „Salzburg am Schwarzen Meer“ werden – zu „einem der wichtigsten Festivalorte weltweit“.

Dort errichtet das Zentrum für Begabtenbildung „Sirius“ ein neues Kultur- und Festivalhaus auf dem Gelände des Medienzentrums der Olympischen Winterspiele von 2014. Bis 2020 soll es fertig sein, Frey beginnt seine neue Aufgabe Anfang 2018.

Bis dahin will der 51-Jährige seinen Vertrag in Linz erfüllen. Als Leiter des Brucknerhauses steht er dort jedoch in der Kritik. Nicht nur wegen schlechter Auslastung, sondern auch wegen seiner vielen Nebentätigkeiten und Auslandsreisen. Auf die Anschuldigungen reagierte er mit der Frage: „Will man einen Bürokraten oder einen international vernetzten Manager?“

Der gebürtige Hannoveraner ist seit vielen Jahren in Russland kulturell aktiv – von Petersburg bis Wladiwostok. Er ist auch Berater des Direktors des Moskauer Bolschoi-Theaters, wo er im Juli 2018 eine Opernballgala zur Fußball-WM inszenieren soll. Frey hatte auch arrangiert, dass Präsident Putin 2009 beim Semperopernball einen Orden bekam – wofür es viel Kritik gab. Seither hat er immer wieder russische Gäste zu dem Dresdner Großereignis gelotst. Seinen Posten als Impresario des Semperopernballs will er auch künftig behalten.

Nicht ohne Stolz weist er darauf hin, dass er der erste deutsche Kulturmanager sei, der in eine solch herausgehobene Position nach Russland berufen wird. „Eine solche Möglichkeit bekommt man nur einmal im Leben.“ Natürlich fällt auch das Wort „Brückenbauer“. Die Kultur verbessere die Verständigung insbesondere zwischen Deutschland und Russland, sagt Frey. Und die liege ihm besonders am Herzen.

zur Startseite