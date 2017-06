TV-Tipp Zwischen Selbstmord und Rebellion In der neuen Serie „Blaumacher“ bei ZDFneo geht es um die ewige Frage nach dem Sinn des Lebens.

Frank (Marc Ben Puch), dessen Frau Carmen (Lisa Martinek) sowie deren Kinder Becky (Runa Greiner) und Max (Jannis Schmidt) sind die Helden der neuen Serie „Blaumacher“. © ZDF

Der Mittvierziger Frank hat alles erreicht, was er erreichen wollte – und fühlt sich gefangen in seinem Leben. Die 19-jährige Sascha sucht unter dem Druck ihrer Eltern noch ihren Weg – und weiß wie Frank nicht, wie viel Zukunft ihr überhaupt noch lieb ist. Die ZDFneo-Serie „Blaumacher“ bringt die beiden ab Mittwoch in sechs Folgen zusammen und versucht sich mit schwarzem Humor und einer Portion Drama an den großen Fragen des Lebens.

Los geht’s mit einem lauten Knall. Doch als Frank im Keller liegt und seine Hand ableckt, schmeckt er selbst gemachte Erdbeer-Rhabarber-Marmelade statt Blut; er ist gerade am Selbstmord mit einer Schrotflinte gescheitert. „Wenn man damit nicht trifft, will man nicht sterben“, wirft ihm Sascha an den Kopf, als sie plötzlich vor der Haustür ihres Nachbarn steht.

Die beiden kennen sich bisher nicht und ahnen damit auch wenig von den Problemen des anderen. Während der eine nicht weiß, wie er seinem Leben noch einmal Pep verleihen soll, fällt Sascha schon der Start schwer. Wie Frank spielt auch die 19-Jährige mit Selbstmordgedanken. Die beiden sind sich schnell sympathisch und entdecken ihre gemeinsame Sympathie für die Band Nirvana. Sascha gibt Frank wieder das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Das alles führt aber zu einem neuen Problem.

Und zwar erst einmal nur zu einem. Das ist für die kurze Serie mit gerade einmal sechs halbstündigen Episoden sehr gut. Es gibt eine überschaubare Zahl an Personen und auch nicht zu viele Stränge, die miteinander verknüpft werden müssen. Doch leider nutzt die Serie der Regisseure Pia Strietmann und Maurice Hübner diesen Raum nicht, um der Geschichte und den Charakteren die nötige und mögliche Tiefe zu verleihen. Stattdessen wirkt in „Blaumacher“ alles etwas diffus. Das Drehbuch von Bernd Lange und Sebastian Heeg pendelt zwischen schön-schwarzem bis etwas albernem Humor und Zügen eines Dramas. Große Themen wie Erfolgsdruck, Doppelmoral, die Midlife-Crisis und der Sinn des Lebens werden dadurch nur oberflächlich angeschnitten. (dpa)

„Blaumacher“, 21.45 Uhr, ZDFneo

zur Startseite