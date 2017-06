Zwischen Kampf und Whisky Tiefsinnig, diskussionsfreudig, dabei aber nicht zu ernst: Nordirlands Künstler stehen in Dresden auf der Bühne.

Am Freitag wird das Festival „Szene: Nordirland“ im Societaetstheater eröffnet. © PR

Darf man Schusswaffen über die Grenze schmuggeln? Natürlich nicht. Aber was, wenn es harmlose Requisiten sind, die für ein Theaterstück dringend benötigt werden – ist es dann erlaubt? Künstler aus Nordirland wollen es auf einen Versuch ankommen lassen. Mit dem Auto reisen sie nach Dresden. Ihr Ziel: das Festival „Szene: Nordirland“ im Societaetstheater.

Am Freitag wird das Festival eröffnet. Mit Waffen oder ohne betritt dann das „Kabosh Theatre“ die Bühne. „Green and Blue“ erzählt vom Nordirlandkonflikt, von zwei Männern rechts und links der Grenze. Die irischen Schauspieler wollen ihr Publikum aber nicht nur berieseln, sondern auch mit ihnen diskutieren. Und weil das alles düster, politisch und anstrengend ist, gibt es im Anschluss Whisky.

Eine gewagte Kombination zwischen Ernst und Genuss. Doch genau auf diesen Spagat hat es Dramaturgin Brit Magdon angelegt. Zum neunten Mal steht ein europäisches Land im Fokus des Dresdner Festivals. „Wir haben uns für Nordirland entschieden, weil das Land für uns ein Brennpunkt ist“, erklärt die Dramaturgin. Eine konfliktreiche Vergangenheit, eine hoffnungsvolle Gegenwart, eine ungewisse Zukunft nach dem Brexit, dazu Künstler, die ihre eigene Geschichte mit einbringen – all das steckt in den verschiedenen Theaterstücken, Tanzdarbietungen und Lesungen, die noch bis zum 18. Juni zu sehen sind.

Auf tiefsinnige Gespräche, wie das Interview mit Laurence McKeown, der als politischer Gefangener 1981 am Hungerstreik teilnahm, folgt das lustige Duett der Tänzerin Deirdre Griffin mit einer Bratpfanne. Nach der Inszenierung „Those you pass on the streets“, das sich der schweren Identitätssuche der Menschen widmet, kommt mit „The Fairy Thorn“ leichter Feenstaub auf die Bühne.

Verständigungsprobleme sollte es nicht geben. Viele Stücke werden simultan übersetzt. Für andere gibt es eine Einführung in deutscher Sprache.

Szene: Nordirland, bis 18. Juni im Societaetstheater Dresden, Kartentel. 0351 8036810

