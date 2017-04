Zweieinhalb Helden In der Dresdner St. Pauli Ruine gibt es bald wieder Zoten und Weltmusik an lauen Abenden.

Die Helden sind durch“, sagt Jörg Berger. Jetzt ist die Liebe dran. Er meint das rein programmatisch, die kommende Saison in der St. Pauli Ruine in Dresden steht unter dem Motto „Der Sommer der Liebe“, nachdem 2016 „Der Sommer der Helden“ war. Jörg Berger ist Chef, gute Seele und alleiniger Regisseur in diesem Amateurtheater, das einst eine Open-Air-Spielstätte war, bevor es ein herrliches Glasdach bekam – mit dem die Probleme allerdings erst richtig losgingen. Denn nun gibt es nicht nur Hitze, sehr große Hitze, wenn die Sonne über der Ruine im Hechtviertel steht. Es gibt Toiletten, die Wasser brauchen und das Glasdach, das gewartet werden muss. Dafür bekommt der Verein von der Stadt Dresden Geld, das sozusagen umgehend zurücküberwiesen wird an den Vermieter – die städtische Stesad. „Es wäre schön“, so Berger, „wenn wir statt der Betriebskosten Geld für Kultur bekämen.“

Denn davon präsentiert die Ruine allerhand und würde noch mehr bringen, gäbe es mehr Budget, so Berger. Über 100 Veranstaltungen stemmt der Verein, der insgesamt „zweieinhalb Mitarbeiter“ beschäftigt, aus eigener Kraft. 30 Konzerte sind dieses Jahr dabei, vor allem Weltmusiker und Chöre, die im Gegensatz zu Sprechtheater mit der schwierigen Akustik in dem Raum besser umgehen können. Es ist kein Geheimnis, dass der Hall in der Ruine ein Problem ist, zumal meist Laiendarsteller auf der Bühne stehen. Dafür gibt es den unbezahlbaren Blick auf die Backsteingemäuer, Zwei-Euro-Wein nach der Vorstellung und immer ordentliche Zoten: Berger bleibt seiner Liebe zur Commedia treu.

In diesem Sommer ist gleich zweimal Shakespeare dran: „Der Widerspenstigen Zähmung“ und „Ein Sommernachtstraum“ sind die neuen Inszenierungen. Weiterhin auf dem Spielplan steht der Bestseller des letzten Jahres: „Faust rockt“. Geschmack auf den Sommer der Liebe kann man sich holen beim Theaterfest am 21. April.

Theaterfest und Saisoneröffnung, 21.4., 20 Uhr, St. Pauli Ruine, Dresden; 5.5. Premiere „Der Widerspenstigen Zähmung“, 16.6. Premiere „Ein Sommernachtstraum“. Karten: 0351 2721444

